- Primaria municipiului, impreuna cu Garnizoana Buzau, anunța organizarea in data de 16 noiembrie 2018, ora 11.00, in Cimitirul Eroilor, a unui ceremonial militar și religios cu ocazia resfințirii Domului German aflat in acest cimitir. La ceremonie va participa și ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt.…

- La loc comanda in privința scumpirii facturii la caldura, in municipiul Buzau. Primarul orașului a anunțat ca va face tot posibilul ca energia termica sa fie subvenționata și in aceasta iarna, daca nu total, macar in parte. Edilul Buzaului precizase anterior ca nu va aloca nici un leu pentru subvenționarea…

- Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat, vineri, la inaugurarea noului sediu al Institutului Goethe la Bucuresti, ca acesta este "un spatiu profund european", un loc in care poate fi invatata limba germana, o "cheie" catre un orizont mai larg. De altfel, diplomatul a vorbit, la evenimentul…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a declarat marti ca unitatea in diversitate este "una dintre cele mai frumoase trasaturi distinctive ale Romaniei moderne", care ar merita sarbatorita in Anul Centenar. "Unitatea in diversitate este, cred eu, si una dintre cele mai…

- Cord Meier-Klodt – Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania s-a aflat astazi in vizita oficiala la Alba Iulia. Ambasadorul Germaniei a discutat cu oficialitațile locale și județene despre proiectele investiționale cu capital german din județul Alba, posibilitatea extinderii acestora, dar…

- La aceasta ora, la Institutia Prefectului Buzaua re loc lucrarile Comisiei de Dialog Social. Principala problema discutata astazi este legata de "noula salt" ilegal al Primariei buzau - in furnte cu Constantin Toma, asupa politistilor locali. Centrul disputei este pe HCLM 120, 121 si altele cestipuleaza…