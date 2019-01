Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat marti ca deciziile Guvernului referitoare la impozitarea anumitor sectoare sunt urmarite cu anumita ingrijorare, aratand ca unele investitii germane noi in Romania, planificate deja, sunt reanalizate pe alocuri, amanate sau chiar se cauta locatii alternative.

"In mod voit nu doresc sa discut despre decizii actuale ale Guvernului, insa daca vorbim de leadership, trebuie sa vorbim si despre incredere, predictibilitate si fiabilitate. Aceasta este esenta unui climat de incredere: atat in politica, cat si in diplomatie si in domeniul economic.…