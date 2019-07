"Un proces de normalizare a relatiilor diplomatice dintre cele doua state" a fost lansat luni in cadrul unei reuniuni bilaterale la Berlin, a indicat diplomatia venezueleana intr-un comunicat.



In consecinta, presedintele socialist a decis ca ambasadorul Daniel Kriener nu mai este "persona non grata" si guvernul german a decis ca se va intoarce la Caracas, informeaza Agerpres.



Cu putin inainte de expulzarea sa, diplomatul german si-a manifestat sprijinul fata de Juan Guaido, aflandu-se in compania a 12 ambasadori din tari occidentale si latino-americane pe aeroportul din Caracas…