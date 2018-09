Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, a declarat marti, la Alba Iulia, ca exista proiecte ale unor investitori din tara sa carora nu li s-a dat, deocamdata, drumul, in contextul politic actual. Intrebat daca sunt informatii ca ar exista o anumita reticenta din partea…

- Excelenta Sa, dl. Cord Meier-Klodt – Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania s-a aflat, marți, in vizita oficiala la Alba Iulia. Ambasadorul Germaniei a discutat cu oficialitațile locale și județene despre proiectele investiționale cu capital german din județul Alba, posibilitatea extinderii…

- Cord Meier-Klodt – Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania s-a aflat astazi in vizita oficiala la Alba Iulia. Ambasadorul Germaniei a discutat cu oficialitațile locale și județene despre proiectele investiționale cu capital german din județul Alba, posibilitatea extinderii acestora, dar…

- Excelenta Sa, dl. Cord Meier-Klodt – Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania s-a aflat astazi in vizita oficiala la Alba Iulia. Ambasadorul Germaniei a discutat cu oficialitațile locale și județene despre proiectele investiționale cu capital german din județul Alba, posibilitatea extinderii…

- Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat, la o dezbatere despre rolul minoritatii germane la Biblioteca Centreala Universitara, ca afirmațiile unor politicieni romani defaimatoare la adresa minoritații germane sunt "total inacceptabile", iar Guvernul ar trebui sa se delimiteze de ele."Minoritațile…

- Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, a afirmat, luni, ca ar fi util daca intreg Guvernul s-ar distanta public de defaimarile la adresa minoritatii germane. "Recentele afirmatii defaimaitoare ale unor inalti politicieni romani la adresa minoritatii germane sunt…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni este sarbatorita vineri, 28 septembrie, in peste 20 de orașe din Romania și aproximativ 300 de orase europene. Evenimentul s-a extins in acest an și pe data de 29 septembrie pentru o parte dintre cele mai de succes localitați implicate. In Romania, centrele orașelor Alba…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a declarat, sambata la o dezbatere din cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov, referitor la reforma sistemului judiciar, ca statele partenere incearca sa mentina Romania focusata ca sa nu devieze de la astfel de prioritati.