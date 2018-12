Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, a transmis, sambata, "La multi ani!" romanilor cu ocazia Zilei Nationale, amintind ca Romania va prelua peste o luna presedintia Consiliului Uniunii Europene, "o mare sansa pentru a contribui substantial la o Europa mai unita". "Acum 100 de…

- "Acum 100 de ani a luat nastere statul roman. Azi doresc sa-i felicit pe toti romanii cu aceasta ocazie deosebita. Ne bucuram sa putem sarbatori impreuna cu dumneavoastra si alaturi de voi o tara frumoasa, bogata, multiculturala si unita. Unita in diversitate", a declarat Cord Meier-Klodt, intr-un…

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, a declarat vineri, la Timisoara, ca preluarea presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, anul viitor, este pentru Romania "o sansa enorma de a-si imbunatati si consolida imaginea ca jucator onest in Europa". Diplomatul german…

- COMUNICAT DE PRESA – ALDE TELEORMAN / Ajutat de Iohannis, Parlamentul European da caștig de cauza propagandei care apara statul de DREPȚI in Politic / on 19/11/2018 at 10:16 / Asitam zilele acestea la un mecanism destinat sa rezolve chestiuni politice. Este grav și regretabil ca rezoluția a…

- Ministerul Turismului a organizat o ampla campanie de promovare a Romaniei in contextul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care 20 de jurnalisti straini si romani participa la doua vizite de informare, ce au loc intre 18 si 21 octombrie, in Iasi si Timisoara.Acest infotrip…

- Întrebat, miercuri, într-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, daca are un sfat pentru autoritatile române, în conditiile în care România va prelua de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului UE, Cord Meier-Klodt a spus ca în Europa fiecare trebuie sa îsi…

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, crede ca Romania poate juca un rol foarte important in lunile care urmeaza și iși imagineaza țara noastra ca pe un intermediar intre forțele din Vest și Est, odata cu preluarea președinției Consiliului UE, informeaza mediafax. Intrebat, miercuri,…

- Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat, la o dezbatere despre rolul minoritatii germane la Biblioteca Centreala Universitara, ca afirmațiile unor politicieni romani defaimatoare la adresa minoritații germane sunt "total inacceptabile", iar Guvernul ar trebui sa se delimiteze de ele."Minoritațile…