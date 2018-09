Ambasadorul Germaniei la Bucuresti: Disputele politice din Romania sunt un impediment pentru buna exercitare a presedintiei UE

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei ar trebui sa fie unit, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar disputele politice interne reprezinta un obstacol in aceasta cale, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din Romania (TIAD), Consiliul de Relatii Economice Externe al Turciei (DEIK) și Ambasada Republicii Turcia din Romania, a organizat joi, 6 septembrie, Forumul de afaceri Romania-Turcia, cu tematica „Dezvoltarea…

- Ce motive ascunse are? Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand Guvernul roman organizeaza un asemenea eveniment. „Vreau sa-l felicit pe ministrul Oprea (Radu Oprea - n.r.) pentru ideea organizarii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat organizeaza joi și vineri, la Palatul Parlamentului, un eveniment-premiera in Romania sub denumirea de Internațional Business Forum.Un moment zero al business-ului autohton care iși propune sa impulsioneze decisiv dezvoltarea capacitații…

- Mestesugarii din zona Faget–Lugoj au posibilitatea sa participe in acest an la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri. Targul va avea loc la Bucuresti. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat deschiderea aplicatiei pentru promovarea produselor artizanilor si…

- „Oportunitați de finanțare 2018” oferite antreprenorilor și potențialilor antreprenori de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. La eveniment va participa Ștefan Radu Oprea – ninistru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, alaturi de reprezentanți ai AJOFM…

- Se anunța lansarea versiunii in limba romana a lucrarii ,,Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, editia a-XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania-CNIPMMR, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Evenimentul…

- Romanii interesați de afaceri vor putea urma gratuit și anul acesta, in patru orașe din țara, cursuri de antreprenoriat dezvoltate de universitatea americana Harvard, finanțate de statul roman, in cadrul programului UNCTAD/EMPRETEC 2018, potrivit procedurii publicate joi de Ministerul pentru Mediul…