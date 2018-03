Stiri pe aceeasi tema

- Acest final de saptamana aduce o racire a temperaturilor. Tocmai de aceea la nivel de Bucuresti s-a luat decizia ca elevii sa stea acasa vineri. La nivel de Arges nu a foist luata o decizie clara in acest sens. Ultima actualizare: Miercuri, 21 Martie 2018 09:50

- Din cauza impactului negativ al schimbarilor climatice, nu mai puțin de 143 de milioane de oameni ar putea fi nevoiți sa se mute in alte regiuni ale țarilor lor din Africa Subsahariana, Asia de Sud și America Latina, conform unui raport emis de Banca Mondiala.

- „Daca crezi ca economia este mai importanta decat mediul inconjurator incearca sa iți numeri banii ținandu-ți respirația.“ Iata o tema de meditație cel puțin interesanta in contextul in care țarile din intreaga lume se confrunta cu seceta, inundații, fenomenele naturale sunt mai intense și mai frecvente,…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti si Asociatia Environ organizeaza, in 22 martie, la World Trade Center din Bucuresti, Sala „New York Auditorium”, o conferinta despre schimbarile climatice si protectia climei, in special pe plan local. Dupa o introducere despre stadiul modificarilor climatice facuta de…

- In contextul vremii extreme din aceasta perioada, surse DC News au spus ca in Primaria Capitalei s-a discutat daca primarul general, Gabriela Firea, ar trebui sa anunțe sau nu suspendarea cursurilor in Capitala. In cele din urma, nu s-a luat decizia suspendarii cursurilor in București așa cum…

- Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018. "Anul acesta si anii viitori vor fi ai…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Ebury, una dintre companiile fintech cu cea mai rapida creștere, specializata in plați transfrontaliere și credite pentru dezvoltare, iși continua expansiunea europeana cu inaugurarea primului birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels. Acesta este cel de-al 15-lea birou lansat de companie in…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Primariile vor putea plati salariile functionarilor din excedent bugetar. Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta in acest sens. Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care…

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern.

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea si dezvoltarea in continuare a dialogului politic si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti. Ea s-a declarat suparata ca au existat bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi seara, ca in intrevederea pe care a avut-o luni cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost "o abordare foarte scurta despre justitie", insa diplomatul american nu a facut niciun repros sau referire la modificarea legilor justitiei. Intrebata…

- Anul European al patrimoniului cultural, ce a fost lansat oficial la Bucuresti joi seara, trebuie "sa fie al fiecaruia dintre cetatenii Uniunii Europene", a declarat sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Suntem intr-un an in care atat la nivel european, dar cred ca putem spune si la nivel…

- In evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 de locuri de munca. In județul Satu Mare sunt vacante un numar de 293 de slujbe. Cele mai multe locuri de munca sunt in București (9.228), Prahova (2.025) și Arad (1.997), iar cele mai puține in județele…

- Compania imobiliara Re/Max va avea, incepand din martie, o noua franciza in Bucuresti, Re/Max Home Connection, reteaua ajungand astfel la 25 de birouri in toata tara. Totodata, de la inceputul anului au mai fost deschise doua birouri, unul in Satu-Mare si un altul in Capitala. Re/Max Smart,…

- „Resursa umana ramane cea mai valoroasa. Degeaba ne dotam daca nu avem resursa umana corect pregatita si la un numar adecvat. Vedem ca sunt solutii care apar si decizia conducerii ministerului de anul trecut de scurtare fara afectarea calitatii a duratei de pregatire la un an lucru care era in analiza…

- FCSB - CFR Cluj, live blog pe ProSport de la 20:45 Echipe probabile: FCSB: A. Vlad - R. Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase CFR Cluj: Arlauskis - Manea, A. Muresan, Vinicius, Camora - O. Hoban - A. Ionita, Djokovic, Culio, Deac -…

- Peste 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in București, Prahova și Arad, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit evidențelor ANOFM, in județul Satu Mare sunt vacante 269 de locuri de munca. Dintre cele 27.021 locuri de…

- CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de transport feroviar abia asteapta…

- ♦ Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au fost mai scumpe cu 9,5% in ianuarie 2018 fata de ianuarie 2017, ajungand la o medie de 88.850 de euro ♦ Comparativ cu luna decembrie 2017, cresterea pretului este de 1,2%, echivalentul a 1.100 de euro, potrivit indexului imobiliar al ZF, realizat…

- Riscurile de mediu, respectiv fenomenele meteo extreme, determinate de schimbarile climatice, sunt cele mai mari intre cele 30 de tipuri de risc la nivel global, conform The Global Risk Report 2018, publicat de World Economic Forum (WEF) . WEF a inceput, luni, la Davos, Elveția. In plus, 2018 va fi…

- Presedintele american, Donald Trump ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP,

- Daca nume grele ca seful diplomatiei britanice Boris Johnson au scapat la trei remanieri in doi ani, cea mai recenta avand loc la inceputul lui ianuarie, 85 de ministri sau secretari de stat din totalul de 122 sunt noi in functii dupa alegerile anticipate din iunie 2017. Conservatorii condusi de…

- Aproape patru mii de clujeni primesc stimulente pentru creșterea copilului Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista…

- Schimbarile climatice vor afecta viata tuturor creaturilor de pe Pamant daca trendul actual continua. In cadrul unui nou studiu au fost simulate fenomenele schimbprilor climatice care ar putea duce la distrugerea oceanelor pana la sfarsitul...

- Consecintele schimbarilor climatice constituie "un risc foarte ridicat" pentru prezervarea a 28 de castele importante si biserici din Scotia, potrivit unui raport al Institutului de Conservare a Patrimoniului Scotian (Historic Environment Scotland, HES), relateaza EFE. Expertii…

- Daca ai un business si ai avut acces la internet in ultima saptamana, e aproape imposibil sa nu fi auzit de faptul ca Facebook planuieste un nou update legat de News Feed si de ceea ce vedem atunci cand intram pe Facebook Toma Grozavescu, fondator al...

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a adus, luni, de Ziua Culturii Nationale, un omagiu poemului eminescian "Luceafarul", amintind totodata proiecte artistice romano-germane. "Dragi prieteni, cred ca suntem de acord ca nicio traducere nu poate transmite intr-un mod perfect…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, se alatura echipei EY Romania, in calitate de Senior Advisor, a a nunțat cpompania de consultanța. Mișu Negrițoiu va oferi consultanță pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- Temperaturile de primavara din mijlocul iernii au starnit ingrijorare printre oameni. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.CNN a realizat o lista a activitaților umane care duc la schimbarile…

- Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a afirmat, la Antena 3: ”Dinspre latitudini sudice va patrunde o masa de aer din ce in ce mai calda. De Boboteaza, cand ar trebui sa avem temperaturi foarte coborate, vom avea temperaturi destul de ridicate, ce vor ajunge la 15-16 grade. Va fi cea mai calda Boboteaza…

- Anul 2017 a fost al doilea cel mai cald la nivel mondial din istoria înregistrarilor meteorologice, fiind devansat doar de înabusitorul 2016, cu semne ale schimbarilor climatice care au variat de la incendii de vegetatie la o subtiere a ghetii arctice, a anuntat joi un centru de monitorizare…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…