- Daniel Kriener, declarat ”persona non grata” dupa ce si-a exprimat sustinerea fata de opozantul Juan Guaido, a revenit sambata ”pentru a indeplini noi functii de la Caracas”, a anuntat luni pe Twitter Ambasada Germaniei. Potrivit unui purtator de cuvant al diplomatiei germane, Rainer Breul,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca administrația sa nu va mai discuta cu ambasadorul britanic la Washington, indicand ca iși dorește ca viitorul Guvern britanic sa iși schimbe reprezentantul in SUA, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti…

- Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat miercuri Iranul sa "aiba grija cu amenințarile", dupa ce omologul sa iranian, Hassan Rouhani, a anunțat ca țara sa își va spori producția de uraniu îmbogațit dincolo de limita stabilita prin Acordul nuclear cu marile puteri, informeaza…

- Venezuela a anuntat luni revenirea la Caracas a ambasadorului Germaniei, Daniel Kriener, care a fost expulzat in luna martie pentru ''ingerinta in afacerile'' țarii dupa ce diplomatul si-a manifestat sprijinul pentru opozantul Juan Guaido, relateaza AFP. "Un proces de normalizare a relațiilor diplomatice…

- "Un proces de normalizare a relatiilor diplomatice dintre cele doua state" a fost lansat luni in cadrul unei reuniuni bilaterale la Berlin, a indicat diplomatia venezueleana intr-un comunicat.In consecinta, presedintele socialist a decis ca ambasadorul Daniel Kriener nu mai este "persona…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a promis ca va continua protestele de strada dupa ce discuțiile dintre oficialii guvernamentali, gazduite de Norvegia s-au încheiat miercuri fara progrese în sensul soluționarii crizei politice cu care se confrunta țara sud-americana, relateaza…

- Romanii din diaspora au stat la cozi uriase pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendumul pe justiție. Cele mai mari cozi au fost la sectiile din Italia, Spania, Germania, Franța și Marea Britanie. Klaus Iohannis, PNL și Alianța USR Plus au reproșat Guvernului ca nu a gestionat…

- „Popor al Venezuelei, am sacrificat totul!. Cei care ma cunosc stiu cum am luptat frontal impotriva coruptiei si a nedreptatilor”, a declarat Christopher Figuera in scurta inregistrare video de un minut si jumatate difuzata pe Twitter de canalul NTN24, conform Agerpres. Dupa rebeliunea esuata…