- Cinci cetateni romani si au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate in legatura cu acest accident, iar Ambasada Romaniei…

- „Romania, te iubesc” a lasat un puternic gust amar celor care au urmarit cum arata un oraș model unde se poate face administrație intr-o Romanie ostila cu legi strambe. In timp ce alții se dezvolta frumos cu trei parcuri industriale la marginea orașului, la Botoșani puținele spații unde ar putea sa…

- "Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care cadru nu a fost inca adoptat de Parlament. Regretabil este si faptul ca, desi Guvernele succesive din ultimul an ne-au anuntat in repetate randuri de iminenta prezentarii unui program national…

- Noua din zece oameni de afaceri romani (dintre cei care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc) nu sustin modelul de crestere economica bazat pe cresterea consumului. Iar cei mai multi dintre aceiasi oameni de afaceri (45%), sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privinta…

- Oficialii din sanatate incearca sa obtina bani ca sa construiasca in Romania o fabrica de concentrare a acestor proteine. Pana atunci, “trateaza” cu producatorii mondiali, ca sa trimita sangele donatorilor romani in strainatate, iar ei sa ne livreze in schimb, doctoriile. 4 litri de plasma. De aceasta…

- Criza de medicamente pentru bolile imunitatii nu e nici pe departe singura de care sufera sistemul sanitar din Romania. Mii de copii cu boli renale isi cauta salvarea in strainatate. La noi sunt prea putini medici, iar aparatura medicala nu mai e de actualitate din anii 90. O petitie cu toate aceste…

- Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov (ADDJB), in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), au lansat, marti, proiectul Promotorii Firmei Tale PROFI – pentru Regiunea Centru, proiect care are ca obiectiv dezvoltarea competentelor antreprenoriale si crearea de noi afaceri. Presedintele…

- Fostul ministru al Turismului spune ca deocamdata sta la hotel, dar ca va trebui sa gaseasca o solutie, precizand insa ca in Costa Rica preturile sunt foarte mari si remarcand ca "nu iti poti permite aici ce iti permiti in Romania". In ceea ce o priveste pe Alina Bica, ea a insistat ca desi aceasta…

- Daca te-ai intrebat vreodata care este unul dintre cele mai bune variante de lapte praf pentru bebelusul tau, venim in ajutorul tau si iti spunem ca acest lapte praf Topfer este unul dintre ele. Are o multime de avantaje, de care copilul tau se va putea bucura daca consideri ca se pliaza pe ceea ce…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat ca Bene a fost depistat în Italia, fara a preciza însa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Omul de afaceri urmeaza sa fie extradat în baza mandatului de arestare emis de Tribunalul Cluj, dupa ce autoritațile din Italia…

- Sunt mai putin de 100 de specialisti, iar de priceperea lor depind afaceri de milioane de euro, adica activitate portului Constanta. Pilotii maritimi poarta pe umeri o raspundere uriasa. Ei sunt cei care aduc in siguranța toate vapoarele la cheu. Stiu danele portului ca pe propriul buzunar si ar putea…

- Prim-ministrul Dancila a subliniat ca relatiile excelente dintre Romania si RF Germania se bazeaza si pe stranse legaturi interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat si a contributiei originarilor germani din Romania stabiliti in Germania.In cadrul intrevederii,…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- La data de 20 februarie curent, Olga Coptu, șef al Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a avut o intrevedere cu Generalul–maior Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pentru a discuta despre posibilitațile de

- Proiectul european „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare dezvoltare si crearea de noi infrastructuri Cercetare" lansat luni la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Apostol Andrei din Galati se va desfasura timp de cinci ani. „Este un moment important pentru dezvoltarea cercetarii in…

- Prin masurile luate in ultimul an de guvernare, PSD nu urmareste ratiuni economice, ci pur politice, si anume favorizarea propriului electorat si prezervarea puterii, chiar si cu riscul de a impinge Romania intr-o criza in an electoral, cand PSD va arata ipocrit cu degetul catre Opozitie, avertizeaza…

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- Romania nu face decat sa adune avertismente: desi este o stea europeana a cresterii economice prin consum viguros, neglijeaza insa investitiile si se pregateste pentru un viitor dificil, considera analistii, potrivit unei analize AFP.

- Romania nu a facut inca pasi vizibili in implementarea in legislatie a masurilor pe care le prevede directiva privind prevenirea spalarii banilor asupra mediului de afaceri, iar Comisia Europeana a solicitat deja tarii noastre opinia motivata pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere, arata, intr-o…

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- Arhipelago si Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii (APEC) organizeaza, in perioada 27 mai – 8 iunie, o noua ediție a unei misiuni economice marca Afaceri.ro pe coasta de Est a Statelor Unite ale Americii, dedicata valorificarii potențialului de import-export și de colaborare academica,…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Noul ministru pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea, in 2013, intr-un interviu pentru Adevarul, ca romanii saraci n-ar trebui sa plece in strainatate, ci sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel si sa munceasca mai mult. Asta, in conditiile in care fratele ei traia la acea vreme…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane de romani lucreaza in strainatate.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Ambasada Romaniei la Washington a organizat, la 18 ianuarie 2018, ceremonia de decorare a domnului James J. Townsend Jr., fost adjunct al asistentului secretarului apararii pentru politica europeana si NATO, informeaza misiunea diplomatica romana. La ceremonie au participat actuali si fosti oficiali…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Proiectul ADRA ”Start la antreprenoriat” din regiunea Sud-Vest a Romaniei a primit aprobare pentru finanțare europeana nerambursabila din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Proiectul ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanțat din Programul Operațional…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Reactia MAE dupa convocarea a ambasadorului roman la Budapesta Ministerul Afacerilor Externe foto: Arhiva Ministerul de Externe confirma convocarea ambasadorului român la Budapesta si precizeaza ca declaratiile facute de prim-ministrul României atrag atentia asupra responsabilitatii…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- Tamara Oprea, o romanca stabilita de mai bine de șase ani in Germania, a postat recent un mesaj intr-un grup de Facebook al romanilor din Germania in care le impartașește interauților faputul ca se simte discriminata la locul de munca. Femeia lucreaza intr-o benzinarie din Sogel, un oraș din Germania,…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Potrivit MAE, in 31 decembrie doi cetateni romani au fost evacuati, in siguranta, din Yemen pe traseul Aden - Amman - Bucuresti. Pe tot parcursul deplasarii, cei doi romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea,…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Diaconu, avertizeaza ca anul viitor s-ar putea declanșa o noua criza economica, din cauza masurilor populiste adoptate de guvern.Intr-un interviu pentru Cotidianul, Diaconu susține ca masurile economice și fiscale adoptate…

- ♦ Economia locala este puternic dependenta de liderii ei, in conditiile in care cele mai mari 1.000 de firme genereaza jumatate din cifra de afaceri totala din economie. Cele mai mari zece companii din Romania au inregistrat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 46 mld. lei,…

- Piața din vest este cruciala pentru comerțul moldovenesc în condițiile în care aduce schimbari calitative și asigura stabilitate pentru businessul moldovenesc la livrarea marfurilor și produselor. În anul 2017, în comerțul internațional al Republicii Moldova au aparut semnale…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in Romania, dar cum va fi promovat in strainatate? Este capabil statul roman sa faca un tur de forta in capitalele europene pentru a arata cum s-a facut Unirea si care este mesajul Bucurestiului legat de evenimentul istoric de acum o suta de ani?

