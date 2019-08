Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef SRI, George Maior, este asteptat astazi sa se prezinte la audieri, el fiind citat de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie în dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, a informat Realitatea TV.

