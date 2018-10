Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Davor Vidis, a vizitat, joi, mai multe uzine din judetul Dambovita, care activeaza in industria de aparare, dupa ce, in cursul diminetii, a purtat discutii cu reprezentantii autoritatilor locale si ai Universitatii Valahia din Targoviste, in perspectiva initierii…

- Ambasadorul Croației la București, Davor Vidis, a facut o vizita de lucru in județul Dambovița. Dupa ce a stat de vorba cu mai marii judetului, oficialul a mers la Muzeul Politiei din Targoviste, singurul muzeu al politiei din Romania. Execelenta Sa nu a venit cu mana goala ci a donat o uniforma pe…

- O inregistrare audio prezentata miercuri seara de Romania TV il prezinta pe Adrian Țuțuianu, unul dintre puciștii din PSD, povestindu-le colegilor din filiala Dambovița despre ședința CEX la care nemulțumiții i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea. ”Noi aștia trei (Țuțuianu, Gabriela Firea și Paul Stanescu,…

- Pro Democratia atrage atentia asupra riscului votului multiplu Asociatia Pro Democratia îsi exprima îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca votul multiplu prin practica 'turismului electoral' sa influenteze rezultatul referendumului. 'Statistica votului pe liste suplimentare…

- Regata, unul dintre cei mai importanți jucatori in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, se pregatește sa deschida cel mai mare magazin al companiei din Dambovița. Noul magazin Regata, situat in strada Petru Cercel 33 B, vis-a-vis de OMV, iși va deschide porțile vineri, 5…

- Regata, unul dintre cei mai importanți jucatori in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, se pregatește sa deschida Post-ul GALERIE FOTO: REGATA inaugureaza vineri, 5 octombrie, in Targoviște, cel mai mare magazin al companiei din Dambovița! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cea de-a 51-a ediție a Turului Ciclist al Romaniei, dedicata Centenarului Unirii, va avea startul miercuri, 19 septembrie, la Alba Iulia și va trece prin municipiul Blaj, in cadrul etapei inaugurale, care se va desfașura pe traseul Alba Iulia – Sibiu. Caravana cicliștilor, estimata la 200 de participanți,…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai si pana in 6 septembrie au existat 166 cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile. De asemenea, s-au inregistrat 17…