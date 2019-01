Stiri pe aceeasi tema

- "Cultura este o marturie a spiritului, valorilor și tradițiilor romanești; ea se imbogațește cu fiecare voce care iși gasește ecou in sufletele noastre și ale generațiilor de dupa noi. Celebram astazi Ziua Culturii Naționale, nu intamplator la data la care se implinesc 169 de ani de la nașterea…

- In „Anul Carții”, de Ziua Culturii Naționale, Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad /in parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Romane și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”/ organizeaza marți, 15 ianuarie, de la ora 10:00, prima activitate cu publicul din noul an. Invitat special: Luigi Bambulea, cercetator…

- Ziua Culturii Nationale este marcata de Institutul Cultural Roman (ICR) de la Istanbul cu traduceri online din poemele lui Mihai Eminescu si cu perspectiva demararii unei noi serii de cursuri dedicate limbii romane, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Dan Marașescu, șeful unitații de limba romana a traducatorilor de la Consiliul Uniunii Europene, a tradus discursul citit in limba romana de Donald Tusk, președintele Consiliului European, joi seara pe scena Ateneului Roman. Traducatorul format la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a marturisit…

