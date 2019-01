Stiri pe aceeasi tema

- China a acuzat luni Marea Britanie si Uniunea Europeana de ipocrizie dupa ce acestea s-au declarat ingrijorate de situatia celor doi cetateni canadieni aflati in detentie pe teritoriul chinez, Beijingul denuntand dubla masura intrucat Londra si Bruxellesul nu au mentionat nimic despre retinerea,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marti intr-un interviu ca ar putea interveni in cazul responsabilei gigantului chinez Huawei, Meng Wanzhou, arestata in Canada la cerea justitiei americane, pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Arestarea…

- China l-a convocat sambata pe ambasadorul Canadei la Beijing dupa arestarea "inadmisibila si josnica" in aceasta tara a directorului financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP și preluata de agerpres.Vezi…

- Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta se indreapta spre “o crestere de 12 %”, a declarat responsabila Turismului, Ana Mendes Godinho. In 2017, volumul de facturare in sectorul turistic, care presupune 10 % din…

- Controversa s-a nascut dupa ce casa de moda din Itlaia a publicat 3 video-uri in care un model chinez se chinuie sa manance pizza, paste si cannoli cu betisoare. Filmuletele au aparut si pe reteaua sociala Weibo din China, care este asemanatoare cu Facebook, iar utilizatorii s-au simtit foate ofesati…

- Alina Mates Ochis, director de marketing al producatorului roman de miere Apidava din judetul Alba, spune ca 50% din businessul de aproape 11 milioane de euro al companiei vine de la export, compania livrand pe pietele externe in special miere vrac. Mierea din Romania a ajuns pe piete precum Japonia,…

- Statele Unite si China sunt "concurenti, nu adversari", afirma senatorul american Lamar Alexander dupa intrevederea pe care a avut-o cu premierul chinez, Li Keqiang, in contextul tensiunilor militare si comerciale dintre cele doua tari, informeaza site-ul agentiei Associated Press, preluata de mediafax.…