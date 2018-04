Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comertului din China a anuntat miercuri ca planuieste sa impuna taxe vamale speciale in cazul a 106 de produse importate din SUA, dupa ce Washingtonul a publicat o lista cu importuri din China care ar putea fi vizate de taxe suplimentare, informeaza agentia Dpa. Lista de produse…

- Contractele futures (la termen) avand ca suport indicele bursier din SUA au scazut in prima zi de tranzactionare a noului trimestru, deoarece decizia Chinei de a majora tarifele de import pe produsele din SUA a reaprins temerile legate de un posibil razboi comercial, relateaza Reuters. …

- China a anuntat luni masuri de retorisiune vizand importuri americane si a impus taxe unui numar de 128 de produse, in valoare totala de trei miliarde de dolari, in replica la texele americane impuse importurilor de otel si aluminiu, potrivit agentiei de stat China Noua, scrie AFP. Beijingul a avertizat…

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China.

- Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea o taxa de import de 15%, in timp ce alte opt produse, inclusiv carnea de porc, vor avea un tarif de 25%, potrivit anuntului facut de ministerul chinez al Comertului. Masura va intra in vigoare de luni. Intr-un comunicat separat, ministerul…

- Replica dura a Chinei în razbuiul comercial cu SUA. Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la 128 de produse americane, în replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China,

- Vicepremierul japonez Taro Aso a exclus varianta initierii unor negocieri pentru un acord comercial bilateral cu Statele Unite, subliniind ca o astfel de intelegere nu ar fi in beneficiul tarii sale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepremierul japonez Taro Aso a exclus, joi, varianta initierii unor negocieri pentru un acord comercial bilateral cu Statele Unite, subliniind ca o astfel de intelegere nu ar fi in beneficiul tarii sale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Statele Unite si Coreea de Sud au ajuns la un acord de principiu pentru incheierea unui nou tratat comercial, iar detaliile acestuia vor fi facute publice in perioada urmatoare, a anuntat, marti, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Spectrul unui razboi comercial intre SUA si China a declansat un recul de peste 3% al pietelor mondiale. Wall-Street a pierdut joi aproape 3% , in vreme ce Hong Kong , Shanghai si Tokyo , scadeau cu mai mult de 3%, vineri in deschidere, scrie AFP. "China nu se teme de un razboi comercial", a avertizat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post. Donald Trump va cere oficial reprezentantului…

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca Statele Unite…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana si Statele Unite au stabilit sa initieze discutii pe tema problemelor comerciale care genereaza preocupare, inclusiv in cazul importurilor de otel si aluminiu, afirma oficiali de rang inalt citati de site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters.Purtatoarea de cuvant al…

- Statele Unite au determinat ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic folosit in razboi, pentru asasinarea lui fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un, anuntand ca va impune noi sanctiuni ca reactie, a informat, marti, Departamentul american de Stat, relateaza Reuters.

- Ar fi fost folosit agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters. Fratele vitreg al lui Kim Jong Un, ucis in aeroport de doua femei Purtatoarea…

- Statele Unite au infiintat aproximativ 20 de baze militare in teritoriile controlate de kurzi in Siria, a declarat joi intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, Aleksandr Venediktov, consilierul pentru securitatea internationala al secretarului Consiliului Securitatii Rusiei, organism…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Coreea de Sud si-a exprimat luni speranta ca discutiile dintre Coreea de Nord si Statele Unite vor fi "constructive", la o zi dupa ce o delegatie din Nord i-a declarat presedintelui sud-coreean, Moon Jae-in, ca Phenianul este deschis pentru discutii cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro. …

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax."Cele doua Corei au cooperat,…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters,…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a…