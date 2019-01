Stiri pe aceeasi tema

- Marius Oprea a scris, intr-un articol: „Toti fondatorii (PLUS - n.r.), asa cum apar pe site-ul Tribunalului Bucuresti sunt de la Casa de avocatura „Iordache & Partners", fondata in 1992 de Alexandru Iordache, personaj care mi-e mai cunoscut mie, lui Caius Dobrescu si Sorin Matei drept "maiorul Alexandru"…

- Canalul de televiziune CBC a depistat ca premierul canadian Justin Trudeau are o sosie in Afganistan. Este vroba de Salam Maftoon, participant la spectacol „Afganii au talent“ de la televiziunea afgana.

- Oficiali canadieni au primit acces consular la cel de al doilea cetatean canadian arestat in China saptamana trecuta, dupa ce directoarea financiara a Huawei a fost retinuta in Canada la inceputul acestei luni, relateaza dpa si AFP preluate de Agerpres. "Astazi, Canada a primit acces…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca China ar trebui sa elibereze doi cetațeni canadieni care au fost reținuți saptamana aceasta dupa ce autoritațile din Canada au arestat un director executiv chinez pe un mandat de extradare din SUA.

- Un fost diplomat canadian a fost arestat in China, iar organizatia internationala la care lucreaza a cerut marti ”eliberarea rapida” a acestuia, in contextul in care Beijingul este furios dupa incarcerarea in Canada a fiicei fondatorului Huawei, relateaza AFP.

- Un fost diplomat canadian a fost arestat in China, iar organizatia internationala la care lucra a cerut marti ”eliberarea rapida” a acstuia, in contextul in care Beijingul este furios dupa incarcerarea in Canada a unei conducatoare a unei intreprinderi chineze, relateaza AFP.International…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca guvernul sau nu are niciun amestec in arestul unui executiv al companiei chineze de telecomunicații Huawei, scrie BBC. Meng Wanzhou, directoarea financiara...

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca Guvernul Canadei nu a avut nicio implicare in arestul lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei chineze Huawei, relateaza BBC și Reuters, informeaza Mediafax.Trudeau a transmis ca Administrația de la Ottawa a fost notificata cu…