Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a transmis sambata un mesaj in care le ureaza "La multi ani!" romanilor cu ocazia Zilei Nationale.



"In ziua de 1 Decembrie 2018 ma simt privilegiat sa ma alatur romanilor de pretutindeni in acest moment de sarbatoare si de mandrie. Sa nu uitam niciodata cine au fost cei care au luptat sa puna bazele statului roman modern acum o suta de ani, reusind sa depaseasca ororile Primului Razboi Mondial, este vorba de romanii din Vechiul Regat, de transilvaneni, de basarabeni si de bucovineni", afirma Andrew Noble intr-un mesaj video postat…