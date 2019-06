Ambasadorul britanic: Recent, am avut dovada ataşamentului românilor de pretutindeni faţă de drepturile câştigate în democraţie 'Recent, am avut dovada atasamentului romanilor de pretutindeni fata de drepturile pe care le-au castigat in democratie. De asemenea, am vazut ca institutiile create in Romania intr-o perioada scurta, odata cu inceperea procesului de reforma de la mijlocul anilor '˜90, au putut sa reziste la presiuni si la interferente nepotrivite. As dori sa ii salut in mod special pe cei prezenti care au contribuit la modernizarea Romaniei in aceasta perioada scurta de reforma. (...) Pe baza convingerii mele personale despre durabilitatea si calitatea schimbarilor castigate in Romania, propun sa privim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Premierul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, context in care a reiterat, din prisma Presedintiei Consiliului UE, interesul pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din UE, pe baza Acordului negociat.…

