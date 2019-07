Stiri pe aceeasi tema

- ​Jucatoarea de fotbal Megan Rapinoe, care a anuntat ca nu va merge la Casa Alba daca echipa feminina de fotbal a SUA va câstiga Cupa Mondiala, a acceptat în schimb invitatia de a vizita cu nationala Capitoliul din Washington, sediul Congresului american, informeaza News.ro.“Nu…

- Fostul secretar de Stat american Rex Tillerson se simtea frustrat de faptul ca Jared Kushner, consilier si ginere al presedintelui Donald Trump, se implica, pe la spatele sau, in chestiuni de politica externa, potrivit unor documente difuzate joi de canalul CNN, transmite EFE. CNN releva…

- Președintele SUA, Donald Trump, nu este interesat de repetarea intervenției militare din Irak in criza cu Iranul, comenteaza experți citați de cotidianul Financial Times, analizand ce opțiuni are Administrația de la Washington in criza cu regimul de la Teheran, scrie MediafaxUn atac cibernetic…

- Administratia de la Washington nu ar trebui sa mearga inainte cu propunerea de impune tarife vamale de pana la 25% pentru o lista de produse chineze in valoare de 300 de miliarde de dolari, sustine Apple in comentariile postate pe un site guvernamental.Este cel mai recent exemplu al unei…

- Iranul a comis o "foarte mare eroare" prin doborarea avionului militar american, a declarat joi presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza mediafax.ro."Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter.…

- Javid, unul din politicienii conservatori candidati la preluarea postului de prim-ministru dupa ce Theresa May a demisionat, provine dintr-o familie musulmana. El a fost singurul ministru important care nu a fost invitat la banchetul gazduit de regina Elisabeta la Buckingham Palace, unde au fost…

- Compania americana Google a restrictionat accesul dispozitivelor Huawei la unele actualizari ale sistemului de operare Android, in urma masurilor luate de presedintele american Donald Trump impotriva companiei chineze. Utilizatorii noilor modele de telefoane Huawei nu vor mai avea acces la unele aplicatii…

- Atacurile cu vitriol ale lui Trump vizand presa nu au nimic nou. Insa s-au inmultit si au devenit tot mai feroce in ultimele saptamani. Mitingul sau de campanie de sambata seara, la Green Bay, in Wisconsin, ar urma, din cate se pare, sa fie ocazia unor atacuri vizand jurnalisti, avand in vedere ca,…