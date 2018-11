Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat miercuri ca Rusia trebuie sa recunoasca integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei, sa permita accesul la Marea Azov, si sa elibereze cat mai curand marinarii ucrainieni retinuti.Despre situatia dintre Rusia si Ucraina, Noble…

- Statele Unite a venit cu o reacție in privința tensiunilor din Marea Azov și stramtoarea Kerci, unde Rusia a deschis focul si a confiscat trei nave militare care apartin Ucrainei la data de 25 noiembrie. Astfel, Secretarul de Stat Michael R. Pompeo condamna aceasta acțiune agresiva a Rusiei și cere…

- Într-un video publicat în virtual este surprins momentul în care o nava a pazei de coasta lovește bordul unei nave militare ale Ucrainei, care a trecut ilegal frontiera de stat a Rusiei. Duminica, 25 noiembrie, trei nave militare care aparțin Ucrainei au forțat frontiera…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a condamnat luni ”utilizarea fortei de catre Rusia in Marea Azov”, si a cerut Moscovei ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Condamn utilizarea fortei de catre Rusia in Marea Azov”, a scris pe Twitter polonezul,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut, luni, Rusiei sa elibereze marinarii si navele ucrainene arestati in stramtoarea Kerci, subliniind ca Moscova a incalcat dreptul international. Marinarii ucraineni au fost "retinuti in mod brutal, cu incalcarea legilor internationale", a declarat…

- "Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene" a declarat seful statului ucrainean luni, intr-o sedinta a Consiliului National ucrainean de Securitate. Porosenko a indemnat totodata la "dezescaladare" in criza in centrul careia se afla Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Parlamentul ucrainean urmeaza…

- Serviciul Secret de Securitate Federala din Rusia (FSB) susține ca trei nave militare care aparțin Ucrainei, s-au indreaptat catre stramtoarea Kerci, care separa Peninsula Crimeea de Rusia. Vezi galeria foto + 2 + 2 „In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00 (ora Romaniei), trei nave, care aparțin forțelor…