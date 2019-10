Stiri pe aceeasi tema

- Noua propunere de acord privind frontiera irlandeza transmisa de premierul britanic, Boris Johnson, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "este un pas mare" si are o sansa sa fie aprobata de Bruxelles si de Parlamentul din Regatul Unit, a declarat, miercuri, ambasadorul britanic la…

- Noua propunere de acord privind frontiera irlandeza transmisa de premierul britanic, Boris Johnson, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "este un pas mare" si are o sansa sa fie aprobata de Bruxelles si de Parlamentul din Regatul Unit, a declarat, miercuri, ambasadorul britanic la…

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a vorbit, pentru AGERPRES, despre procesul de iesire al Marii Britanii din UE si a marturisit ca este increzator intr-un acord, dar si intr-o relatie post-Brexit 'complexa si ambitioasa' intre Uniunea Europeana si Regatul Unit. "Sunt foarte increzator…

- Consecintele iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pot avea un impact asupra primei ligi engleze de fotbal, poate cea mai puternica din lume, in timp ce Federatia engleza spera ca acest Brexit va da un impuls echipei nationale a Albionului, relateaza dpa. Regatul Unit ar trebui sa paraseasca…

- Potrivi legii aprobate in noaptea de luni spre marți in Parlamentul britanic, Boris Johnson este forțat sa amane ieșirea din Uniunea Europeana pana in ianuarie 2020, in cazul in care nu va reuși sa incheie un acord. „Acest Guvern va continua negocierea unui acord, in timp ce se pregatește…

- Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului. Decizia deschide calea producerii unui Brexit fara niciun acord. - stirea se actualizeaza - Reamintim ca Boris Johnson a anuntat miercuri ca ii…

- Multi deputati, din majoritate ca si din opozitie, se opun cu îndârjire unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, sustinuta de noul prim-ministru, Boris Johnson. Ei ar putea deci încerca sa darâme guvernul si sa convoace un scrutin, cu scopul final de a opri…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a acuzat luni din nou pe prim-ministrul britanic Boris Johnson, aflat in vizita oficiala in Scotia, ca urmareste sa obtina un Brexit fara acord, intr-un moment in care aceasta perspectiva starneste controverse in Regatul Unit, transmite AFP. "Dupa discutiile cu Boris…