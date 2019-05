Ambasadorul Belgiei cere suspendarea vânzărilor de arme către Arabia Saudită "Cred ca ar fi bine sa se suspende contractele de livrari de arme catre Arabia Saudita", a declarat Reynders la postul de radio La Premicre (RTBF), invitand cele trei regiuni ale tarii, si in special Valonia, sa adopte o decizie in acest sens.



In Belgia, aminteste AFP, atribuirea licentelor de export fabricantilor de arme sau de echipamente militare tine de competenta guvernelor regionale (Flandra, Valonia si Bruxelles).



Numai Valonia reprezinta in termeni de locuri de munca aproximativ trei sferturi din sectorul belgian al armamentului si in aceasta regiune exporturile catre…

Sursa articol si foto: rtv.net

