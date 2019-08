Ambasadorul Bahreinului în SUA, victima unei tâlhării pe riviera franceză Duminica, in jurul orei locale 23.00 (21.00 GMT), seicul Abdullah bin Rashed bin Abdullah Al Khalifa se intorcea cu masina la prietenii care il gazduiau intr-un cartier luxos din orasul Vallauris. Trei sau patru agresori au stropit cu gaz lacrimogen habitaclul automobilului, in care se mai aflau sotia si doua dintre fiicele diplomatului, dupa care l-au lovit pe acesta in cap cu recipientul, a indicat o sursa din parchet. Agresorii i-au furat ambasadorului ceasul, cu o valoare declarata de 130.000 de dolari, iar sotiei sale geanta in care se aflau bani si actele de identitate. Ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Bahreinului in SUA si familia acestuia au fost victimele unei talharii cu violenta in timpul unui sejur privat pe riviera franceza, a indicat miercuri parchetul din Grase, sud-estul Frantei, confirmand informatii din presa locala, transmite AFP, potrivit Agerpres. Duminica, in jurul orei…

- Un barbat și o femeie, din comuna Balteni, au fost reținuți aseara de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, sub acuzația de tentativa de omor și alte infracțiuni. Cei doi au intrat ieri, in curte, peste un localnic, de 34 de ani, din satul Peșteana-Jiu, și l-au lovit o o bata și cu un…

- O tanara din Bucuresti a primit cea mai ciudata si revoltatoare solutie de clasare a unui dosar de violenta in familie. A fost legitima aparare pentru soț, asta considera Poliția dupa ce o femeie de 43 de kilograme s-a plans de violențele soțului sau de 100 de kilograme! Victima, batuta și disperata,…

- Pilotul zborului MH370, care a disparut de pe ecranele radarelor in noaptea de 8 martie 2014 cu 239 de persoane la bord, ar fi putut sa se fi sinucis, potrivit anchetei franceze, dezvaluie Le Parisien.

- Mai mulți indivizi inarmați au intrat noaptea in casa peste un tanar, pe care l-au amenințat cu o maceta și l-au talharit de mai multe obiecte. Cei cinci indivizi din județul Arad au fost reținuți de polițiști, iar acasa la unul din suspecți au fost gasite și bunurile furate. Indivizii au intrat noaptea…

- Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze Metropolitan Police (Met), in care se precizeaza ca situatia nou-nascutului ramane critica. Mama a fost injunghiata intr-o locuinta din cartierul…