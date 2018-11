Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Negociatorii din partea Marii Britanii si UE pentru Brexit ar fi ajuns la un acord privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europena, informeaza Politico, citand trei diplomati ai UE. Negociatorii-sefi ai Uniunii Europene au refuzat sa comenteze aceasta informatie.

- Ministrii britanici pentru comert international, mediu si Brexit i-au transmis premierului Theresa May ca sunt ingrijorati de posibilitatea ca dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana intreaga tara sa ramana in interiorul uniunii vamale pentru o perioada nedefinita, relateaza vineri Reuters.…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut marți, 2 octombrie a.c., o intrevedere cu dl Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE (Brexit), cu ocazia vizitei pe care acesta o intreprinde la București. Principalele teme abordate…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni. "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom…

- Foarte importanta in dezvoltarea unei tari este accentuarea economiei cunoasterii si a sectorului IT, a afirmat, astazi, la Iasi, Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Excelenta Sa, Andrew James NOBLE. Diplomatul a participat la deschiderea anului academic de la Unviersitatea Alexandru Ioan Cuza,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, luni, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a anuntat marti ca se lucreaza la realizarea unui nou parteneriat strategic intre tara sa si Romania, precizand ca cel actual trebuie sa fie "imbunatatit si modernizat", scrie Agerpres. "Lucram impreuna cu Guvernul roman pentru un nou parteneriat…