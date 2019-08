Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a percutat joi la informația furnizata de publicația Gorj-Domino, in legatura cu tentativa de viol de marți seara din curtea autobazei EXPRES TRANSPORT. In cauza s-a demarat imediat o ancheta, conducerea IPJ Gorj dispunand efectuarea de verificari, urmand ca, in…

- Un barbat din Columbia a fost arestat pe aeroportul din Barcelona pentru ca avea 500 de grame de cocaina ascunse sud peruca. El se imbarcase intr-un avion la Bogota, Columbia, cu destinația Barcelona, Spania. A atras atenția polițiștilor de frontiera abia la aterizarea pe aeroportul catalan pentru ca…

- Un barbat de 37 de ani a fost injunghiat in piept de fratele concubinei dupa ce ar fi incercat sa o bata pe aceasta. Intre cei doi concubini a inceput un scandal aseara, in jurul orei 21.30, iar la un moment dat fratele femeii a incercat sa ii desparta. Acesta a fost lovit cu pumnii de barbatul in varsta…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, conceput de celebrul arhitect catalan Antoni Gaudi, a obtinut vineri permisul de constructie, desi lucarile au inceput in urma cu 137 de ani. Primarul celui de-al doilea oraş ca mărime din Spania a aprobat concesiunea licenţei…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, conceput de celebrul arhitect catalan Antoni Gaudi, a obtinut vineri permisul de constructie, desi lucarile au inceput in urma cu 137 de ani, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Primarul celui de-al doilea oras ca marime…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, conceput de celebrul arhitect catalan Antoni Gaudi, a obtinut vineri permisul de constructie, desi lucarile au inceput in urma cu 137 de ani, relateaza AFP. Primarul celui de-al doilea oras ca marime din Spania a aprobat…

- Primarul celui de-al doilea oras ca marime din Spania a aprobat concesiunea licentei pentru compania responsabila de constructia catedralei, in schimbul a 4,6 milioane de euro.Responsabilul pe probleme de urbanism al primariei din Barcelona, Janet Sanz, a declarat ca a putut sa "rezolve…

- Președintele unei secții de votare din orașul Talmaciu, județul Sibiu, a plecat cu ștampila de control, iar in alta secție, din localitatea Carța, a venit primarul. Ambele incidente au fost soluționate de BEJ Sibiu, informeaza Mediafax.Citește și: A inceput MACELUL la PSD: Marian Oprișan cere…