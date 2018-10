Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, va avea duminica o intalnire oficiala cu negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, in cadrul careia cei doi vor discuta despre posibilitatea incheierii unui acord pentru Brexit, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea celor…

- Liderii statelor Uniunii Europene vor participa la un summit extraordinar privind Brexit-ul foarte probabil la jumatatea lunii noiembrie, atunci cand ei spera sa poata semna un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE, au declarat luni diplomati si oficiali europeni, potrivit Reuters.…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene si noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, se vor intalni joi la Bruxelles penru a discuta despre acordul de iesire al Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza site-ul EUObserver.com

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, a declarat joi ca dorește sa intensifice negocierile cu Uniunea Europeana, in contextul in care termenul limita pentru incheierea acordului este in luna octombrie, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Mi-am propus sa reiau fiecare detaliu…