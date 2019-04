Ambasadorii occidentali la Bucuresti refuza dialogul cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila contraataca, nediplomatic E fara precedent avertismentul partenerilor straini - UE si ambasade - si sunt semne ca regimul Dragnea asta a si vrut. Romania nu a mai fost in pericolul de astazi de la mineriade incoace.



Atunci era insa proaspata memoria ororii comuniste si tesaturile rupte s-au refacut mai rapid, pe cand acum, la capatul a doi ani de ura diseminata, abuz politic si dramele celor care nu au mai putut ramane in tara, Romania isi va regasi cu greu, si mai ales cu sacrificii, drumul inapoi spre o democratie functionala.



Mineriadele au pus in garda ambasadele occidentale la Bucuresti care, la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "cea mai dura reactie din ultimii doi ani" avertismentele transmise miercuri de Comisia Europeana privind situatia statului de drept din România."Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun,…

- Legile pentru salvarea lui Dragnea au devenit, miercuri, un punct pe ordinea de zi a Comisiei Europene, care a transmis la finalul ședinței un mesaj dur Guvernului de la București.. ”Avertizez guvernul roman sa nu ia masuri care sa afecteze sistemul judiciar și sa garanteze impunitate demnitarilor…

- ”Doamna prim-ministru si domnul Timmermans au decis ca un grup de lucru din partea Guvernului Romaniei, cu un grup de lucru din partea Comisiei Europene, in mod institutional, sa se intalneasca si sa lucreze si sa ajunga la un punct de vedere comun pe aceste chestiuni. Dupa ce se vor termina aceste…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a transmis luni o scrisoare premierului roman Viorica Dancila, prin care ii solicita acesteia sa comunice la Bruxelles pozitia oficiala a Guvernului de la Bucuresti in privinta celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova.…

- Intrebat la finalul Comitetului Executiv National (CExN) al PSD cine se crede stapanul partidului, Oprisan a spus: "Unii se mai cred stapani, dar PSD este cel mai puternic partid din Romania, functioneaza bine, Guvernul isi face treaba in sprijinul si in favoarea romanilor". La insistentele jurnalistilor,…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, susține, in contextul in care Gabriela Firea a atras atenția printr-o scrisoare publica asupra diminuarii bugetului Capitalei, ca lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate de edil."Scrisorile acestea deschise am crezut ca s-au inchis atunci…

- Disputa in culise intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila cu privire la cine sa reprezinte Romania la summituri, absenta remarcata a lui Liviu Dragnea - condamnat de coruptie si judecat in legatura cu fraudarea unor fonduri europene - si manifestatia catorva sute de persoane,…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, vine la București, dupa ce in presa din Belgia a declarat ca Romania nu a ințeles rolul sau la conducerea Uniunii Europene. Juncker va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: Deputat PSD, apropiat…