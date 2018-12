Ambasadorii municipiului Petroșani, premiați de autoritățile locale Momente festive au avut loc la Primaria municipiului Petroșani. Sute de copii au fost premiați de Primaria și Consiliul Local al municipiului Petroșani pentru rezultatele obținute la concursurile sportive sau pentru rezultatele la invațatura. “Astazi am fost din nou alaturi de cei mai buni sportivi ai municipiului Petrosani. Sunt tineri care ne reprezinta comunitatea in mod deosebit, prin nivelul de pregatire competitionala pe care antrenorii lor reusesc sa o cultive consecvent. Cred ca merita sa le multumim impreuna si sa ii felicitam pentru toate rezultatele obtinute anul acesta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

