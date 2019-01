Potrivit surselor DC News, Adrian Zuckerman este renominalizat de Donald Trump pentru funcția de ambasador SUA in Romania.

Dupa ce Senatul Statelor Unite i-a reintors presedintelui Donald Trump nominalizarea lui Adrian Zuckerman in postul de ambasador al SUA in Romania, președintele Statelor Unite urmeaza sa retrimita aceasta nominalizare Senatului.

In urma alegerilor care au avut loc la jumatatea mandatului, chiar și in ciuda opoziției, exista o șansa foarte mare ca Adrian Zuckerman sa ajunga ambasador al SUA in Romania. Iar in urma alegerilor de anul trecut din noiembrie, procesul…