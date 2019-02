In urma unui vot in unanimitate dat de membrii Consiliului de Administratie al GAFF, ambasadorul Luca Niculescu, care in ultimii doi ani a exercitat functia de vicepresedinte al Grupului, a preluat miercuri functia de presedinte de la ambasadoarea statului Haiti, Vanessa Lamothe, care si-a incheiat mandatul de ambasador, informeaza Ambasada Romaniei in Franta intr-un comunicat de presa transmis joi AGERPRES.

Grupul Ambasadorilor Francofoni, obiectiv





Creat in februarie 2014, Grupul Ambasadorilor Francofoni are drept obiectiv promovarea limbii franceze, a valorilor si principiilor…