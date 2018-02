Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus în discursul sau despre Starea Uniunii ca Loteria Vizelor trebuie anulata. Trump a precizat ca sistemul de imigrație trebuie reformat, iar loteria vizelor trebuie anulata. ”Trebuie sa ne securizam…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamâna aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va întâlni în Elvetia…

- Emisari ai Armatei Siriene Libere (FSA) au cerut oficialilor americani in cadrul unei intrevederi la Washington reluarea programului suspendat de ajutor militar al CIA pentru contracararea influentei Iranului in Siria, au informat surse din opozitia siriana, relateaza luni Reuters. Mustafa Sejari,…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Eveline Cismaru, tanara care a spart sistemul de securitate al Poliției din Washington, publica poze provocatoare pe Facebook. Ea a fost arestata, alaturi de Mihai Alexandru Isvanca, pe 15 decembrie, la București, in cadrul unei operațiuni care viza mai mulți hackeri romani. Mihai Alexandru Isvanca…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Premierul britanic Theresa May a vorbit, marti, cu presedintele SUA Donald Trump pe tema situatiei Ierusalimului, precum si pe tema Brexitului. Cei doi si-au urat Craciun fericit, insa nu a fost mentionata gruparea de extrema-dreapta Britain First, ale carei postari fusesera distribuite de Trump si…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa "merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume", potrivit KCNA.La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM)…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP. Aceasta decizie a provocat furie in lumea araba si a a fost dezaprobata de partenerii…

- Vineri, 1 decembrie 2017. Toate agențiile de presa la nivel de planeta difuzeaza, in regim de Breaking News, aceasta știre: „Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, a pledat vineri vinovat la acuzatia ca a facut declaratii false FBI cu privire la contactele…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Canalul american de televiziune ABC News l-a suspendat din functie sambata pe jurnalistul de investigatii Brian Ross pentru o perioada de patru saptamani, fara sa fie platit, in legatura cu ''o grava eroare'' pe care el a facut-o intr-o relatare despre Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate…

- Un responsabil de rang înalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris într-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA”, potrivit unui articol publicat sâmbata de The New York Times și preluat…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a evaluat potențialele pericole ale activitații nucleare a Coreei de Nord pentru Rusia, in cazul in care razboiul cuvintelor dintre Phenian și Washington degenereaza intr-un conflict armat

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Posibilitatea unui razboi al Statelor Unite cu Coreea de Nord creste in fiecare zi, a declarat sambata HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, potrivit Guardian.

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, a pledat vineri vinovat la acuzatia ca a facut declaratii false FBI cu privire la contactele sale cu diplomatul rus Serghei Kisliak, relateaza The Associated Press. Pe de alta parte, un avocat al Casei Aalbe a declarat…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Primindu-l la Havana pe omologul sau Ri Yong Ho, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a afirmat ca "respinge considerațiile și invectivele guvernului Statelor Unite" impotriva Coreii de Nord care, in opinia lui, "servesc ca baza aplicarii unor masuri coercitive contrare dreptului internațional".…

- Ambasada sustine in comunicat ca Gulen s-a aflat in spatele loviturii de stat din 15 iulie 2016, in care au fost ucisi "250 de oameni nevinovati", iar faptul ca acesta si-a gasit refugiul in Statele Unite "uimeste si frustreaza profund" poporul turc. "Guvernul Republicii Turcia si poporul…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Filipine, unde va participa la un summit regional in ultima etapa a turneului sau asiatic, relateaza AFP. Sosit din Vietnam, Trump va asista în Filipine la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Cei 19 consilieri municipali socialiști au semnat o cerere prin care solicita anularea dispoziției semnate de Nistor Grozavu pentru desemnarea Silviei Radu in funcția de primar general interimar. Cererea prealabila a fost depusa ieri la Primaria Chișinau. „Un primar interimar nu poate numi in funcție…

- Trei portavioane de atac americane vor efectua manevre militare in partea de vest a Pacificului in zilele urmatoare, a relatat luni agentia de presa Reuters, citand patru responsabili de la Washington, sub rezerva anonimatului, scrie agerpres.ro. Aceste exercitii ale armatei americane intervin…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Patruzeci si patru la suta dintre tinerii din Statele Unite ale Americii ar prefera sa traiasca intr-un stat cu sistem socialist, iar 7% vor un regim comunist, doar 42% preferand organizarea politica si economica de tip capitalist, releva un studiu realizat recent. Potrivit studiului, efectuat…