Ambasadoarea Romaniei in Spania plus Iohannis egal fidelitate

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale la solicitarea MEDIAFAX, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful statului.

- Basescu il atenționeaza pe Iohannis sa semneze un ”pact de coabitare” cu PSD: ”Președintele nu poate sa abdice, ca nu e rege!”, a scris președibtele PMP, pe Facebook. ”Știind setea de putere si dorinta lui Daddy de a controla toate institutiile, ma intreb daca Iohannis a decis constient o postura de…

- Emil Constantinescu a zis ca l-au invins Serviciile, Basescu le-a calarit, Iohannis e sluga lor, seraiul guvernamental al lui Dragnea refuza SPP, nimic nou. Daca tot mi-a spus un prieten ca fac pe Gigel eruditul si “mai mult citez decat citesc” (Plesu despre Dan Puric), voi cita dintr-o carte pentru…

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Italia, discuta inclusiv cu Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in incercarea de a beneficia de pe urma boom-ului autovehiculelor electrice prin intermediul tehnologiilor sale de reincarcare. ”Acum analizam diverse optiuni cu alti producatori…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul paralel.…

- UDMR nu este o anexa a coalitiei PSD-ALDE, spune la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El precizeaza ca formatiunea sa inca nu a decis daca va vota sau nu pentru investirea Guvernului Dancila. Parlamentarul observa ca in programul de guvernare e "o jumatate de propozitie" despre descentralizare.Citeste…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- Nu e prima data cand scriu despre targovetii cu statut diplomatic din ambasadele si consulatele Romaniei. Acum, evenimentele se afla intr-o ebulitie sociala care poate depasi chiar si tensiunile electorale din 2014 sau 2016. Intr-o localitate andaluza, Pedrera (5000 de locuitori), trei blondalai rrromanezi…

- Angajata unui magazin din Spania care fusese concediata pentru ca a dezvaluit unei fetite ca nu Mos Craciun aduce cadourile nu isi va primi slujba inapoi, a decis o instanta, noteaza DPA. Potrivit unei hotarari pronuntate marti de o instanta din Santa Cruz de Tenerife, concedierea angajatei…

- HOROSCOP 2018 Mihai Voropchievici Berbec: 21 martie - 20 aprilie - Pozitivitate, are zambet Taur: 21 aprilie - 21 mai - Ofera multa iubire. Sunt generoși și au grija de apropiați Gemeni: 22 mai - 21 iunie - Nu se tem sa iubeasca. Sunt afectivi HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI:…

- Perechea ceha Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu de la Shenzhen Open, si va intalni in ultimul act echipa Simona Halep/Irina Begu. Siniakova si Halep vor fi adversare si in finala de simplu la turneul din China.Citește…

- Elena Udrea are o noua ieșire exploziva. Ea susține ca jurnaliștii Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalaga ar scrie la ordinul fostul prim-adjunct al SRI, Florin Coldea, iar ultima informație lansata de Coldea in spațiul public este o promisiune ca Elena Udrea va fi condamnata in acest an.Citește…

- Sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6 a invins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-3, pe rusoaica Maria Sarapova, locul 59 WTA, calificandu-se in finala Shenzhen Open, in care o va intalni pe Simona Halep, locul I WTA.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- N-a trecut multa vreme de cand s-a aflat ca Doina Pana a decis sa paraseasca Guvernul Tudose, invocand aspecte ce tin de sanatate in luarea acestei hotarari, pana ce seful formatiunii din care face parte ministrul demisionar sa faca public un mesaj. “Ii multumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea…

- Deși sunt in tabere diferite, Dragnea și Tariceanu de o parte a baricadei, iar Iohannis de cealalta, toți trei sunt clasați de cititorii Evenimentului zilei printre cei mai slabi politicieni ai anului 2017. Ei sunt separați, in special, de atitudinea pe care o au vizavi de modificarea Legilor Justiției.

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- Rezultate frumoase obtinute de reprezentantele Romaniei in circuitul Federatiei Internationale de Tenis (ITF)! Cristina Dinu si Andreea Rosca au castigat duminica, fara drept de apel, finalele pe care le-au disputat la Antalya (Turcia), respectiv Cairo (Egipt). Andreea Rosca…

- Veniti la Bucuresti pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, Majestatile Lor Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, Majestatile Lor Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, precum si Marele Duce de Luxemburg sunt, la aceasta ora, oaspetii presedintelui Iohannis, la…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a verificat toate loturile de lapte praf de pe piata, iar in Romania nu a intrat niciun lot contaminat cu salmonella, a declarat, joi, vicepresedintele ANSVSA, Traian Petcu, in Comisiile reunite de buget-finante din Parlament.…

- In Romania este doliu national pentru trei zile, incepand de astazi, in memoria regelui Mihai. Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale este depus, de miercuri seara, la Palatul Regal, in Sala Tronului, unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea.

- Aflat la apogeul carierei sale, atunci cand nimanui nu-i trecea prin cap ca Nastase nu-si va impune hegemonia la conducerea Romaniei pentru urmatorii ani, pe fostul premier care statea pe deplin linistit dupa ce-si cumparase pana si ingaduinta SUA dupa parafacerea afacerii Bechtel l-a mancat undeva…

- Dupa ce a dat lamuriri in fata anchetatorilor de la DNA pret de aproape trei ore, fostul prefect de Teleroman a stat de vorba cu presa. Mai exact a subliniat ca a avut calitate de martor. Si a facut mai multe precizari despre actualul sef al PSD, despre care se stie ca a intrat in […] Nitulescu: Nu…

- UPDATE Aproximativ 100 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Astazi, reprezentantii USR anuntasera ca nu vor organiza mitinguri in zi de doliu national. Manifestantii…

- Reprezentantul Diplomatiei britanice in Romania a transmis “condoleante din partea Guvernului Marii Britanii” atat Familiei Regale, cat si Guvernului si poporului roman. Odata incheiata intrevederea pe care presedintele Iohannis a avut-o cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, pe durata…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. "Exista un protocol intre Casa Regala si MapN privind organizarea funeraliilor Majestatii Sale.…

- Statul de drept, desi inca functioneaza doar la cota de avarie a reusit sa-si puna mecanismele legale in miscare, in ultimele luni Presedintele Romaniei primind mai multe informari din partea structurilor informative abilitate cu privire la „vulnerabilitatile” deja prea mari ale generalului Lucian Pahontu,…

- "Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei instituții-cheie: #Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, a declarat, marti, corespondenntului MEDIAFAX, ca la sediul Postului de Politie Negoi s-a prezentat o pensionara in varsta de 71 de ani, Elisabeta Curucu, din localitate, care le-a spus politistilor ca in urma cu putin timp, in timp ce se deplasa…

- In conditiile in care seara trecuta, aflat la un eveniment la Ploiesti, Klaus Iohannis a spus cat se poate de clar ca Dragnea “trebuie sa demisioneze” -dupa ce e suspect in treilea dosar instrumentat de DNA-, liderul PSD i-a dat replica, joi, de la Parlament. Dupa ce motiunea de cenzura initiata de…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a amintit celor peste 1.000 de simpatizanti ai partidului adunati la Palatul Parlamentului de promisiunile nerespectate ale PSD, afirmand ca „au ajuns sa fie la putere oameni fara caracter, cinste, onoare, respect, fara frica de Dumnezeu”, Cosa Nostra, un…

- Doamnelor si domnilor, a innebunit Guvernul. Cu Tudose in frunte. Iaca masura: premierul a semnat ordonanta 14/2017 prin care se mareste cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Adica Politia Rutiera poate aplica amenzi si de 850 de euro. In Romania. Bai, astia cu #rezist,…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe altii lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de catre…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza oficial Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Ceata pe A3 Turda - Gilau si pe mai multe artere rutiere din judetele Cluj Meteorologii au amis avertizari cod galben de ceata pentru judetul Cluj. Pe autostrada A3 Turda - Gilau si pe mai multe artere rutiere din judetele Bihor si Cluj circulatia auto se desfasoara în conditii de ceata.…

- Peisaje unice in lume din Romania. Unul e langa Cluj In Romania sunt 8 peisaje unice pe Glob, dar putini le cunosc. Satul Rimetea (în apropiere de Cluj) Satul Rimetea, din județul Alba, a fost propus pentru a fi inclus pe lista Patrimoniul Mondial UNESCO. Deoarece versanții abrupți…

- Liderul PSD a reactionat in termeni cat se poate de categorici la recenta declaratie a sefului statului, cu privire la situatia lui Dragnea, dupa ce acesta din urma a intrat in vizorul DNA intr-un alt dosar. Ceea ce unora li s-a parut a fi poate cea mai transanta replica data de seful PSD dupa o […]…

- S-au aflat concluziile sedintei conducerii Patidului Social Democrat, desfasurate, vineri, la Baile Herculane, printre acestea si adoptarea -in unanimitate, din cate a precizat Liviu Dragnea – a unei rezolutii. Despre care seful PSD a sustinut ca “nu este o rezolutie indreptata impotriva lui Iohannis”.…

- Avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific pe probleme de fiscalitate și banking al premierului PSD Mihai Tudose, se intreaba „cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om” și „de ce nu demisioneaza domnul Dragnea”?

- "Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie…

- PNL cere Avocatului Poporului sa atace la CCR OUG de modificare a Codului Fiscal PNL a depus, luni, o sesizare prin care cere Avocatului Poporului sa atace la CCR OUG privind modificarea Codului Fiscal, a declarat purtatorul de cuvant al partidului Ionut Danca. "PNL a venit astazi la Avocatul…

- In Romania are loc o noua criza, dupa ce a untului! De data aceasta a oualor, care au disparut o vreme din multe magazine. Insa, odata cu reapariția produselor la raft, acestea și-au dublat prețul, iar marii producatori avertizeaza ca scumpirea nu se oprește aici. Iar pana la Craciun, prețul oualor…