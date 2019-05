Stiri pe aceeasi tema

- „Dragi compatrioti, stiu ca multi dintre dvs sunteti suparati, dezamagiti, frustrati ca nu ati putut vota ieri in Olanda, in pofida orelor de asteptare. Si eu am stat la rand, impreuna cu dvs. Am vazut in ce numar mare ati venit la vot, la Haga, la Diemen, la Eindhoven. Pentru prima oara de cand se…

- Dragi ieseni, Vreau sa va multumesc tuturor celor care ati ales echipa Partidului National Liberal si proiectul de tara propus de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis! Ma bucur si sunt mandru ca pe 26 mai 2019, Romania a spus, printr-un vot covarsitor stop coruptiei, iar iesenii au contribuit masiv…

- Acesta a fot mesajul primarului municipiului Iași, Mihai Chirica pe pagina sa de socializare. Edilul s-a prezentat la vot la prima ora a dimineții. Iata și alte mesaje ale primarului Mihai Chirica in data de 26 mai. „Votul nostru, al tuturor este un nou inceput! Sa punem impreuna piatra care cladește…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut duminica, 26 mai, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, prima reacție, dupa ce ALDE nu a facut pragul la europarlamentare „Buna seara!Buna seara, dragi romani! Sunteți fantastici! Va…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in urma rezultatelor alegerilor europarlamentare de duminica, Guvernul PSD trebuie sa plece. "În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate fi interpretat în niciun fel", a spus Iohannis, într-o…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, dupa inchiderea urnelor la ora 21, ca mobilizarea electoratului și votul dat pentru referendum și pentru Parlamentul European arata ca romanii au votat pentru o Romanie europeana și corecta. Totodata, Iohannis a apreciat ca guvernul PSD trebuie sa plece dupa aceste…

- Redam mai jos apelul catre studentii Facultatii de Litere: Dragi studenti, Duminica, 26 mai, incepe pentru Romania un ciclu electoral de un an si jumatate: mai intai, alegeri pentru Parlamentul Europei si referendum pentru problemele justitiei, initiat de presedintele Romaniei; apoi, in toamna, alegeri…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ezitat sa spuna daca PSD va indemna votanții sai sa mearga la referendumul pe justiție care va avea loc pe 28 mai."Mi se par chiar teme foarte bune. Eu nu imi permit sa recomand nimanui nimic. Le transmit colegilor susținatorilor mei ca nu suntem de acord sa se…