Ambasadoarea Olandei în România, ultim mesaj într-un moment-cheie. Pleacă în Grecia. Bogdan Chirieac: Discurs emoționant ”Ambasadoarea Regatului Olandei, Excelenta Sa Stella Ronner Grubacic, a avut din nou, joi dupa amiaza, la Bucuresti, un discurs emotionant cu ocazia Zilei Nationale a tarii sale. Doamna ambasador Ronner Grubacic s-a evidentiat in corpul diplomatic de la Bucuresti atat prin pozitiile ferme privind necesitatea construirii unui stat de drept in Romania, dar si printr-o excelenta cunoastere a realitatilor romanesti. Promovand neobosit interesele Olandei in acelasi timp cu valorile europene, Doamna Ambasador a gasit, din nou, cel mai bun ton pentru a se adresa unui auditoriu interesat si divers… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

