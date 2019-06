Franta spera ca la finele acestui an in China comunitatea internationala sa incheie un acord pentru protejarea biodiversitatii, a declarat presei duminica dupa-amiaza, in satul tulcean Luncavita, ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, dupa ce a vizitat situl arheologic Cetatuia. "Avem un raport al unor experti dintr-o echipa internationala a carei concluzie este foarte alarmanta. Daca nu vom interveni, vom asista la a cincea extinctie a speciilor vii. In octombrie, in China va avea loc o mare intalnire internationala. Franta spera ca, in acest context, se va incheia un acord international…