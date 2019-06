Stiri pe aceeasi tema

- FlixBus a fost denumit ”Uber-ul autocarelor” fiindca utilizatorii pot din aplicație sa cumpere bilete pentru calatorii lungi în Europa. Compania nu deține autobuzele, dar încheie parteneriate cu operatorii de transport locali și îi integreaza în platforma online.…

- Studentii Universitatii „Valahia” din Targoviste au participat in campusul universitar -Amfiteatrul „Paraschiv Vagu”, la o serie de prezentari privind efectuarea studiilor in Franta, burse de studiu, oportunitati de cariera si posibilitati de finantare a studiilor, cu ocazia vizitei Caravanei studiilor…

- Timp de trei zile, municipiul Suceava a fost pentru al treilea an consecutiv gazda turneului final al Campionatului National Universitar de handbal masculin, o competitie in care au participat alaturi de suceveni alte cinci universitati din tara, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Universitatea…

- Cand a plecat spre Franța, George Bodocan știa sa spuna doar “bonjour”. Lucrase in lumea publicitații din București. Dupa un periplu boem la Paris, George Bodocan - sau Bodo, cum iși semneaza creațiile, a ajuns pictor rural. Și-a vopsit casa pe interior in culori care-ți iau ochii și așteapta colegi…

- Wild Code School lanseaza prima sa școala de programare de pe piața educaționala din Romania și propune un program de cursuri de noua generație, in regim intensiv, cu o durata de cinci luni. Astfel, Wild Code School deschide un campus la București, in cadrul Mindspace Victoriei, intr-o perioada in…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA O mai zbarcesc si confratii de pe Sena IERI, COTIDIANUL "LE FIGARO" ANUNTA: "AZI A SOSIT, IN VIZITA OFICIALA, PRESEDINTELE ROMANIEI, ION ILIESCU" O anticipare de doar 24 de ore. Nu-i nimic, se potriveste astazi cand,…

- Unul dintre cei mai cunoscuti umoriști din Franta, Cyprien Iov, nascut din parinți romani, a realizat un clip video cu poante despre Romania. Videoclipul a adunat deja 7 milioane de vizualizari pe Youtube intr-o luna de zile.Una din observațiile umoristului este ca nu trebuie sa ai incredere…