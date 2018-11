Violenta in familie nu este doar un subiect socio-medical, ci este o chestiune politica deoarece are efecte pe termen lung asupra adultilor care au fost victime, a declarat, marti, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. Aceasta a vorbit in cadrul conferintei "Suntem cu totii responsabili sa actionam impotriva maltratarii copiilor in familie", la care au participat ambasadorii SUA, Israelului, Belgiei, Austriei, Algeriei, Libanului si Peru. Ramis a descris prezenta diplomatilor din cele sapte state drept un "semnal politic foarte puternic". "Cred ca actualitatea ne arata ca suntem departe…