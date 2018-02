Stiri pe aceeasi tema

- Gastronomia franceza reprezinta "o oportunitate de neratat pentru maestrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuti si de a-si face cunoscute meseria si arta", subliniaza ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in contextul pregatirilor pentru a patra editie…

- Fostul lider ATP a primit o veste buna la inceputul saptamanii, obtinand reducerea suspendarilor cu care s-a ales dupa meciul Romania – Marea Britanie din Fed Cup. Imaginea sa ramane insa la fel de proasta la nivel international.

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a anuntat vineri ca s-a intalnit cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, precizand ca "relatia privilegiata" dintre cele doua tari va fi in continuare cultivata atat in plan bilateral, cat si in…

- Un mare producator de componente auto, Delphi, a inchis o fabrica din Romania, pentru ca, au spus ei, nu au gasit angajati. Ca sa preintampine viitoarea criza a fortei de munca, mari companii din Romania investesc in sistemul de invatamant care sa le produca angajati pentru viitor. Zilele trecute au…

- Nelu Barbu a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare privind relocarea unor refugiati, in perioada 2018 - 2019, pe teritoriul tarii noastre. "Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia. (...) Aceasta…

- ”Suntem in compania selecta a firmelor europene de varf care au reușit o astfel de performanța. Soft-ul IACS, realizat de echipa SIVECO, este unul extrem de complex, iar particularitațile Romaniei l-au facut printre cele mai dificile din Europa. Ne-am mobilizat, așa cum echipa noastra a facut-o de fiecare…

- Cea de a 7-a ediție Startup Weekend Cluj va avea loc în perioada 2-4 martie 2018 la sediul companiei Telenav. Echipele, formate din tineri cu pasiune și înclinație catre antreprenoriat, vor avea la dispoziție 54 de ore sa realizeze un concept viabil al unei idei de afaceri. Inovația…

- President Klaus Iohannis on Wednesday stated that he discussed with the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, about Romania preparing to take over the Presidency of the Council of the European Union and underscored that Romania is a pro-European country and it will stay that…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ. Mai mult, veniturile…

- Dancila, deDancila, despre miniștrii penali in Guvern: Sunt europarlamentar, și am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumția de nevinovațiespre miniștrii penali in Guvern: Sunt europarlamentar, și am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumția de nevinovație”, a spus…

- Confederatia Europeana de Volei (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea la Cluj-Napoca a Campionatului European de volei feminin din 2021, a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Romane de Volei, Gheorghe...

- La mai bine de un an de la preluarea puterii de catre PSD, presa franceza noteaza cum numerosi tinerii cu cariera si bine pregatiti in domeniile lor aleg sa paraseasca Romania. Instabilitatea politica, dar si economica, coruptia si numeroasele atacuri la independenta justitiei, determina tot mai multi…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- In ziua de 17 ianuarie 2018, la Reședința Patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita de prezentare pe Excelența Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Franței in Romania. Patriarhul Romaniei a urat succes misiunii diplomatice a doamnei Michele Ramis si a apreciat bogata experienta…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania (CCIFER) lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților - județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a cantat la pian "Serenada romana" alaturi de violoncelistul Marin Cazacu, pentru a marca Ziua Culturii Nationale. Inregistrarea video a fost publicata luni pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Frantei la Bucuresti, conform Agerpres."Va…

- Naționala masculina de handbal U21, victorie in amicalul cu Pick Szeged U21. Azi, meci cu Ferencvaros U21. Romania U21 a caștigat sambata meciul cu maghiarii cu scorul de 32-23 (14-11). Partida test din cadrul turneului s-a disputat la In Sala Sporturilor Lascar Pana din Baia Mare. Selectionata U21…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei aduna semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vratsa si Montana de restul tarii, transmite televiziunea bulgara NOVA, citata de novinite.com. Ei spun ca vor fie autonomie, fie sa se uneasca cu Romania, informeaza HotNews.ro. ...

- ”Țara noastra, avand un potential geopolitic important, dar fiind atat de prost condusa, apare ca o prada a unora”, susține consultantul politic Cozmin Gusa care face previziuni nu foarte optimiste pentru Romania. In plus, acesta a prezicat intr-un interviu faptul ca, de ceva vreme, Romania se afla…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Fapte reale, exprimate intr-un mod direct, limpede și documentat; soluții aflate la indemana tuturor. Iata, pe scurt, elementele pe care juriul competiției de scurtmetraje anticorupție “Once Upon a Time in Romania”, Ambasada Franței și Institutul Francez din Romania le-au apreciat in cazul filmului…

- Luiza Radulescu Pintilie Cincizeci de ani ca profesor de limba franceza, mai bine de 28 de ani legati de Alianta Franceza Ploiesti, din care 25 de ani detinandu-i presedintia – aceasta ar fi pe scurt cartea de vizita sub blazonul careia conferentiarul doctor Steluta Coculescu e cunoscuta pentru activitatea…

- Nodul rutier face parte din lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, având ca antreprenor societatea Porr Construct. „Acest tronson de 16,3 km s-a împotmolit în alunecarea masiva din apropierea Lacului Stejeris. Chiar daca aliniamentul autostrazii ar putea fi gata în…

- Sambata 16 decembrie 2017, dupa ieșirea din Șabat, Comunitatea Evreilor din Iași a sarbatorit Hanuka 5778. Cu aceasta ocazie, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania – Cultul Mozaic a acordat Brevetul și Medalia de Onoare „Prieten al Comunitatilor Evreiesti din Romania – Iubitor de pace…

- Corina Suteu, consultant cultural international, critic de teatru si manager cultural, a fost distinsa, miercuri cu Ordinul Artelor si Literelor in grad de Ofiter de catre ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis. "Este intr-adevar o recunoastere reala pe care intentionam sa o exprimam…

- Gault & Millau este in lumea gastronomica o eticheta similara numelui Michelin. Iar unele dintre cele mai bune restaurante din lume si-au adjudecat deja aceasta apreciere, sinonima cu excelenta in domeniu.

- Corina Suteu, expert in politici culturale si fost ministru al Culturii, va primi, miercuri, din partea ambasadoarei Frantei, insemnele Ordinului Artelor si Literelor in grad de Ofiter, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Ion Tiriac, mutare de ULTIM MOMENT impotriva BNR: 'Incepem procesul...'…

- Maeștrii avocaturii din Bruxelles susțin ca modificarea legilor Justiției nu reprezinta decat recuperarea ”slabiciunilor sistemului hibrid penal din Romania”. In opinia specialiștilor din UE aducerea Parchetului sub autoritatea Ministrului Justiției ar rezolva doar parțial problema democratizarii procedurii…

- EXCLUSIV Pazea, ataca ”U”rsu! Octavian Ursu (23 ani) este unul dintre protagoniștii unui tur de campionat reușit, la finalul caruia, Universitatea Cluj a luat o opțiune serioasa pentru promovarea in Liga a 2-a. Ursu a debutat în sportul rege la 7 ani, în Mediaș, orașul unde s-a nascut.…

- Alexandru Dedu a tras linie dupa Campionatul Mondial de handbal feminin, spunand ca echipa nationala este in plin proces de constructie. De trei ori castigator al Ligii Campionilor, Dedu a mai spus ca ar trebui sa fim fericiti ca avem la dispozitie o jucatoare precum Cristina Neagu, facand o paralela…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș le da o mana de ajutor celor care sunt in cautarea cadourior de sarbatori pentru persoanele dragi. Astfel, in perioada 13 – 17 decembrie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara este organizat targul “Serbarea Craciunului”. Timp de cinci zile, peste…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella. Ministrul agriculturii Petre Daea spune ca deocamdata nu exista nicio problema in tara noastra. Punctul national de contact…

- Am avut ocazia sa stam de vorba cu Mocan Emanuel, un tanar din Dej, campion al gastronomiei internaționale și naționale. El ne-a impartașit toate experiențele sale, planurile de viitor și cum a ajuns unul dintre cei mai buni bucatari din Romania.

- Jan Cornelius (67 de ani), scriitor de limba germana si traducator, originar din Romania, povesteste despre mult-visata iesire din tara, in 1977, si despre primii ani in Germania. Si-a continuat studiile la Universitatea din Dusseldorf, timp in care a facut diverse munci fizice; a fost profesor la liceu,…

- Consiliul Constituțional al Franței – echivalentul Curții Constituționale a Romaniei – a decis, vineri, ca procurorii sa se subordoneze in continuare ministrului justiției, acest raport neafectand in niciun fel independența anchetatorilor din Parchete. Decizia Consiliului Constituțional francez vine…

- Ana Cebotari, soprana nascuta dincolo de Prut, intr-un satuc linistit, are o voce a carei limpezime este uluitoare, aspect care a si purtat-o prin lumea larga. Harul ei incontestabil i-a adus supranumele „Lia Ciocarlia din Romania”, dar si numeroase premii naționale și internaționale, precum si concerte…

- Multe voci din piața imobiliara sunt de parere ca, spre deosebire de perioada de boom, cumparatorii de locuințe sunt astazi mult mai bine informați și „educați”. În mod evident însa, asta nu înseamna ca toți clienții sunt la fel. În cele de mai jos puteti…

- „Vom promova in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un nou proiect de hotarare ce va stabili norme si reguli clare pentru toti cei care practica taximetria in Capitala, astfel incat, atat bucurestenii, cat si turistii, sa poata folosi acest serviciu cu incredere, si…

- Jucatoarea Cristina Neagu a declarat, ieri, ca Romania are o echipa dornica de afirmare la Campionatul Mondial. . "Sunt mai multe schimbari fata de Campionatul European de anul trecut. Simt ca avem o echipa dornica de afirmare, chiar daca avem jucatoare lipsite de experienta. Sincer, eu nu vreau…

- Au inceput protestele in Bucuresti si in alte 80 de orase din Romania si din strainatate. Manifestatiile se reunesc sub sloganul „STOP Legile Justitiei! Nu scapati!”. In Bucuresti, protestatarii s-au intalnit la ora 18:00 in Piata Victoriei, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului la ora…

- Singura sinagoga din județul Alba, a fost reinaugurata duminica, in prezența unor membri ai comunitații evreiești din Romania, invitați și autoritați locale, printre care și primarul Mircea Hava și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Sinagoga, situata in centrul municipiului Alba Iulia,…

- Cu prilejul Saptamanii Diplomatiei Europene 2017: focus clima, Ambasadele Frantei, Spaniei, Suediei si Germaniei organizeaza, alaturi de Institutul Cultural Roman si de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, o serie de proiectii de film. Marti, 28.11., la ora 20:00, evenimentul dedicat schimbarilor…

- Aflati la Roma pentru a urmari "Derby della Capitale", Mutu si Contra au luat legatura cu Stefan Radu, fundasul pe care incearca sa-l convinga sa revina la echipa nationala. Cosmin Contra a declarat ca Stefan Radu va lua in considerare propunerea sa, urmand sa dea un raspuns in viitorul…

- Tabloidul “The Sun” numeste zona “Drumul spre Iad”, iar reporterii englezi isi intreaba cititorii daca s-ar descurca sa conduca pe acolo. Acelasi articol aminteste ca politia rutiera verifica daca marcajele respecta standardele si ca respectiva intersectie a devenit cunoscuta in toata Romania datorita…

- Astfel, 100 de profesori de limba franceza din judetul Iasi au participat in ziua de 15 noiembrie 2017 la o activitate de formare continua derulata sub forma unui webinar (seminar cu predare on-line), punctele de conectare fiind organizate la sediul Institutului Francez din Iasi, precum si la Casa Corpului…