Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Rusiei și SUA au sosit ultimii la ceremonia cu ocazia aniversarii centenarului sfarșitului Primului Razboi Mondial. Cei doi liderii și-au dat mana pentru prima data dupa summitul de la Helsinki. Potrivit Le Figaro, Putin a fost ultimul care a sosit la ceremonia de langa Arcul de Triumf din…

- "Germania va plati": laitmotivul francez al Tratatului de la Versailles rezuma iluziile invingatorilor in ce priveste starea Europei de la finalul Primului Razboi Mondial, care ignorau colapsul politic, economic si moral al continentului ce domina lumea de secole la rand, relateaza AFP, intr-un articol…

- Liderii prezenti duminica la Parisincheiat la sfarsitul Primului Razboi Mondial vor participa, totodata, la deschiderea Forumului Pacii de la Paris, initiativa care urmareste sa dezvolte cooperarea si buna guvernare la nivel international. Obiectivele Forumului Pacii de la Paris, a carui prima…

- Michele Ramis / Ambasadoarea Franței, Cord Meier-Klodt / ambasadorul Germaniei și Todor Churov / ambasadorul Bulgariei, participa duminica 11 noiembrie a.c., pentru al patrulea an consecutiv, la o ceremonie comuna care comemoreaza sfarșitul Primului Razboi Mondial și, in mod special, centenarul armistițiului…

- și omagierii tuturor celor care s-au jertfit in timpul Marelui Razboi Ambasadoarea Franței, Michele Ramis, ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, și ambasadorul Bulgariei, Todor Churov, vor participa, duminica, 11 noiembrie, pentru al patrulea an consecutiv, la o ceremonie comuna care va comemora…

- Institutul Cultural Roman Bruxelles prezinta in programul Festivalului romanesc EuRoFestCultura expoziția de fotografie-document Regina Soldat, un amplu eveniment incris in seria proiectelor de diplomație publica dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI și Primului Razboi Mondial.

- PE URMELE EROILOR: Scrisori de pe front Ideea acestui documentar pornește de la o carte, publicata de editura "Martor" a Muzeului Național al Țaranului Român. În paginile volumului descoperim , cu emoție, gândurile și trairile participanților la Marele Razboi așa cum au…

- Duminica, 26 august, de la ora 16.00, in Poiana lui Mihai din comuna Schela, are loc reconstituirea istorico-militara a luptelor purtate de ostașii romani in timpul Primului Razboi Mondial, in vara anului 1916. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Gorj prin ...