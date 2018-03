Ambasada Turciei la Copenhaga, atacată cu sticle incendiare Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters si dpa.



In momentul producerii incidentului, in care au fost folosite patru sticle incendiare, cladirea era goala.



Un reprezentant al politiei daneze a declarat pentru Reuters ca a fost declansata o ancheta si ca deocamdata nu a fost arestata nicio persoana in acest caz.



''Credem ca au existat patru atacatori'', a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

