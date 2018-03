Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters.

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ankara se va redeschide miercuri si va furniza toate serviciile obisnuite, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, dupa ce misiunea diplomatica a fost inchisa timp de doua zile in urma unei alerte de securitate, transmite Reuters. 'Ambasada Statelor Unite…

- Campionatul Mondial Scolar gazduit de Doha a reprezentat primul examen pentru handbalul romanesc in 2018 la nivel international – echipe reprezentative -. Romania a participat cu doua echipe, Colegiul National Energetic (feminin; se confunda practic cu Centrul National de Excelenta de la Rm. Valcea)…

- Cladirea ambasadei Turciei la Berlin a fost atacata marti dimineata cu o bomba cu fumigene, artificii si vopsea, a comunicat politia din capitala germana, citata de dpa.Personalul de paza al ambasadei a auzit un zgomot puternic in jurul orei locale 06.00 (05.00 GMT) si a observat patru indivizi,…

- NEWS ALERT Politia are un suspsect pentru tentativa de incendiere a sediului PSD Cluj. Barbatul este audiat Politistii clujeni au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie, de la sediul partidului PSD de pe Bulevardul Eroilor. Pentru documentarea…

- Pompierii din cadrul ISU Vrancea au fost anuntati despre incendiu duminica dimineata. Dupa ce au stins flacarile, ei au stabilit ca incendiul a fost provocat de o sticla cu benzina aruncata in interiorul masinii de lux. „Este vorba despre un autoturism care a ars in interior in urma unei actiuni…

- Polițiștii au demarat o ancheta, dupa ce sediul PSD din Cluj a fost atacat cu un cocktail Molotov. Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca indivizi necunoscuți au dat foc unor ziare in fața sediului filialei județene a partidului și au aruncat in fața ușii cu un cocktail Molotov.…

- Horia Nasra a declarat, vineri, corespondentului Mediafax, ca politistii trebuie sa verifice si cine a lipit o hartie pe care scrie ”PCR” pe sigla PSD aflata la intrarea in curte.”Am sesizat Politia dupa ce am descoperit vineri dimineata usa sediului PSD Cluj de pe Bulevardul Eroilor si…

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov, conform Mediafax. Horia Nasra a declarat,…

- Politia turca a confiscat aproape 2.000 artefacte istorice intr-o operatiune care a vizat traficantii din Istanbul, a afirmat joi agentia de presa Dogan, citata de DPA. Politia a retinut doi suspecti si a confiscat 1.981 de artefacte, care au fost returnate unui muzeu local, a completat sursa citata.…

- Timișoara este un centru al traficului de ființe umane, a informat revista germana Welt am Sonntag, citand poliția federala germana. Potrivit unui comunicat transmis de autoritatea germana responsabila cu gestionarea frontierelor, Timisoara are un “rol semnificativ” in activitatea…

- Politia federala americana a recunoscut vineri ca nu a luat masurile care se impuneau dupa ce a fost avertizata, in ianuarie, cu privire la potentialul pericol pe cae-l reprezenta Nikolas Cruz, un adolescent de 19 ani care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, scrie AFP.

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

- Captura uriașa de bani falși in Italia. Poliția din Italia a reușit sa caputreze zeci de teancuri de bancnote false de 100 și 50 de euro, care, in total, valorau 41 de milioane de euro. Oamenii legii au fost surprinși de cantitatea de bancnote fase descoperite. Numai numaratoarea lor a durat cinci ore.…

- Aproximativ 100 de persoane participau la slujba de duminica într-o biserica din orașul Sleman, provincia Yogyakarta din Indonezia, atunci când un barbat care purta o sabie de o lungime de aproximativ un metru a patruns în incinta bisericii și a început sa atace cu sabia…

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Autoritatile italiene au descoperit un exemplar al cartii Mein Kampf, scrisa de Adolf Hitler, si alte publicatii despre fascism, in locuinta autorului atacului cu caracter rasist de la Macerata, soldat cu ranirea a sase imigranti de culoare, informeaza The Associated Press.

- Un cocktail Molotov a fost aruncat joi dimineata in perimetrul locuintei lui Aung San Suu Kyi, sefa de facto a Guvernului din Myanmar si laureata a premiului Nobel pentru Pace, dispozitivul incendiar cauzand doar pagube minore, a anuntat politia din orasul Rangoon, potrivit postului France 24.

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, relateza Agerpres.

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Patru rachete au fost lansate, astazi, de kurzii din Siria asupra orașului turc Kilis, provocând pagube materiale și ranind o persoana, a declarat Mehmet Tekinarslan, guvernatorul regiunii Kilis, informeaza The Associated Press. Tekinarslan a precizat ca atacul a fost lansat duminica…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas, ureaza romanilor, la debutul Centenarului Marii Uniri, "un an plin de pace, intelegere si solidaritate". Diplomatul aminteste, intr-un comunicat al Ambasadei Turciei, ca Romania sarbatoreste luni Ziua Culturii Nationale."Astazi este o zi…

- Ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas, ureaza romanilor, la debutul Centenarului Marii Uniri, 'un an plin de pace, intelegere si solidaritate'. Diplomatul aminteste, intr-un comunicat transmis Agerpres de Ambasada Turciei, ca Romania sarbatoreste luni Ziua Culturii Nationale.…

- O casatorie de convenienta intre un turc si o romanca a fost deconspirata de politisti, barbatul fiind acum nevoit sa paraseasca țara. Casatoria dintre un cetatean turc si o femeie din Cluj nu s-a consumat in niciun fel, au stabilit politistii de imigrari, care au decis ca barbatul care a vrut doar…

- Sticla rara de votca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei, la trei zile dupa raportarea furtului, noteaza DPA. La o prima inspectie, valoroasa sticla nu parea deteriorata, insa continutul sau lipsea. Sticla - fabricata din aproximativ 3 kilograme de aur si 3 kilograme…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Un bilant preliminar indica faptul ca in urma atacului s-a inregistrat un mort si doi raniti. Autorul atacului a fost arestat. El are 18 ani si este originar din Egipt. Incidentul s-a petrecut pe Avenue Road, din Dublin, in jurul orei locale 9 (ora 11, ora Romaniei). Politia informeaza ca…

- Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene doresc ca Turcia sa se alature blocului comunitar, a declarat luni intr-un interviu acordat DPA ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, insistand ca obiectivul Ankarei este sa fie membra cu drepturi depline a UE si a subliniat ca se asteapta ca…

- Cel puțin 81 de reporteri uciși in 2017 in timp ce-și faceau meseria iar violența și harțuirea impotriva jurnaliștilor este din ce in ce mai grava, anunța cea mai mare organizație a jurnaliștilor din lume, scrie ABC News. In raportul anual „Kill Report”, Federația Internaționala a Jurnaliștilor arata…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters. Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Razvan Burleanu il apara pe Christoph Daum de furia tricolorilor nemulțumiți. Președintele FRF nu este de acord cu opiniile exprimate de Constantin Budescu și Gabriel Torje vizavi de fostul selecționer al Romaniei, care i-a neglijat de la convocari. ”Cred ca in general, orice jucator ar trebui sa se…

- Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru aplanarea conflictului au fost desfasurati politisti si pompieri. Nu este deocamdata clar ce anume a declansat violentele.Taberele de refugiati de pe insulele elene din Marea Egee, principala poarta de…