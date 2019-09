Stiri pe aceeasi tema

Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, i-a dat un raspuns neașteptat unei jurnaliste Pro TV care l-a intrebat cum a ajuns mama sa, pensionara, sa cumpere, in parteneriat cu Radu Mazare și Nicușor Constantinescu, un teren in București, anunța realitatea.net.

Alexandru Cumpanașu a declarat, miercuri, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", ca daca nu ar fi fost nepoata sa Alexandra Maceșanu, nu ar fi intrat in cursa prezidențiala pentru ca nu ar fi știut pentru ce sa lupte, potrivit Mediafax.

Mats Wilander (55 de ani) a declarat, pentru Eurosport, ca, dupa parerea sa, forma de invidiat pe care Elina Svitolina (5 WTA) o afișeaza i se datoreaza iubitului sau, Gael Monfils (13 ATP), anunța MEDIAFAX.

Robert Moreno, selecționerul Spaniei, a declarat, miercuri, la conferința de presa premergatoare partidei din preliminariile Euro 2020, pe care Spania o va disputa impotriva Romaniei, ca iși dorește calificarea de pe primul loc al Grupei F, anunța MEDIAFAX.

Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters.Actul normativ a fost adoptat cu 327

O explozie la o fabrica de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anuntat politia, citata de Reuters. In plus, alți 30 ar fi sub daramaturi, fara șansa de supraviețuire.Incidentul a avut loc cu cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante…

Peste 20 de pompieri din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit miercuri intr-o gospodarie din localitatea Surcea, potrivit Agerpres.

Un asistent medical este internat și altul are mandibula rupta, dupa ce un pacient drogat a atacat cadrele medicale de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Focșani. Agresorul a fost eliberat recent din inchisoare, unde a stat pentru trafic de droguri și viol.Incidentul s-a produs…