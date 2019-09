"Am o pusca si vanez sud-coreeni", a scris autorul mesajului primit saptamana trecuta la ambasada, potrivit agentiei Kyodo. In plic se afla un obiect, aparent un glont, iar politia a deschis o ancheta, insa a refuzat sa comenteze. Un membru al personalului ambasadei a confirmat primirea scrisorii, fara a da alte detalii.



Relatiile postbelice intre Coreea de Sud si Japonia au fost marcate de colonizarea japoneza a peninsulei coreene intre 1910 si 1945, iar recent disputa privind munca fortata a sud-coreenilor a afectat legaturile comerciale si de securitate. In iulie, guvernul de la…