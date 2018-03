Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la Bucuresti a transmis luni ca taxa de depunere a cererii pentru pasaport va creste, incepand cu data 2 aprilie 2018, de la 25 de dolari la 35 de dolari. Majorarea cu 10 dolari a taxei de depunere a cererii se aplica numai in cazul persoanelor care solicita primul pasaport dupa ȋmplinirea…

- In perioada 15 ianuarie – 28 februarie, s-a desfașurat o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C la pacienții internați in șapte dintre cele mai mari spitale din București și din țara:...

- "Contestarea unor licitatii importante nu reprezinta un caz singular, mai ales ca sunt avocati care, urmarind castiguri substantiale, isi indeamna clientii sa conteste licitatiile, in detrimentul clar al cetatenilor care au nevoie de un transport public civilizat (...). In ceea ce priveste persoanele…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de dolari pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. In contextul cresterii accelerate a…

- Primirea ambasadorului Regatului Arabiei Saudite, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan, de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi, 8 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Arabiei Saudite la București, Abdulaziz…

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", in colaborare cu Complexul Muzeal Judetean Neamt - Muzeul de Stiintele Naturii Roman, va invita sa vizitati expozitia temporara "Grigore Antipa - 150", care va fi gazduita in perioada 8 martie - 15 iunie 2018 la sediul din Sos Stefan cel Mare nr.…

- La invitația Guvernului Romaniei, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, profesorul de economie Jeffrey Sachs va participa la Conferința dezvoltare durabila și creștere economica, eveniment organizat in data de 8 martie, cu participarea mai multor experți din domeniul economiei, reprezentanți…

- In cursul diminetii de marti, 06.03.2018, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Primariei Sectorului 2, a fost sesizata de catre reprezentantii Sectiei 8 Politie cu privire la cazul a doi copii identificati intr-un autovehicul parcat langa Ambasada Greciei din Romania (situata…

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- Dupa ce in luna decembrie a anului 2017 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost emis Ordinul nr. 160, privind asigurarea protectiei personalului MAI, la Galati, conducerea Politiei Locale a luat decizia de a elabora o procedura interna care va avea acelasi scop. Mai exact, politistii locali,…

- Poliția din Turcia a arestat 12 oameni pentru legaturi cu Statul Isamic. Autoritațile de la Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor persoane suspectate de legaturi cu organizația terorista ISIS. 12 dintre acestea au fost deja arestate de catre poliție. Potrivit Mediafax , care…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Cea de-a XIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest (30 mai – 3 iunie) va avea loc in noul pavilion B2, de la Romexpo; Organizatorii au diminuat costurile pentru toate categoriile de standuri și propun beneficii generoase pentru editorii mici; Statele Unite ale Americii sunt Invitatul…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Persoanele care au o experienta de mobilitate internationala au sanse mai ridicate de a fi angajate sau de a deveni antreprenori in comparatie cu cei fara experienta mobilitatii internationale, precum si asteptari salariale mai ridicate, pe care angajatorii ar putea fi determinati sa le satisfaca,…

- Fondatorul Microsoft si miliardarul Bill Gates spune ca ar trebui sa plateasca mai multe taxe si ca guvernul ar trebui sa le ceara lui si altor oameni bogati sa contribuie cu sume „semnificativ mai mari”, potrivit CNN. „Trebuie sa platesc taxe mai mari. Am platit mai multe taxe, peste 10…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, posteaza pe Facebook, sambata dimineata, un comunicat de presa al ministerului privind intalnirea pe care a avut-o, miercuri, cu delegatia de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) aflata la Bucuresti pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand legislatia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga zvonurile potrivit carora Viorica Dancila ar urma sa preia a doua functie din partid sau una de vicepresedinte. "Este presedintele organizatiei de femei. Nu poate fi vicepresedinte", a anuntat Liviu Dragnea. Partidul Social Democrat a convocat Congresul Extraodinar,…

- Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsificarea de bani. Persoanele vizate sunt banuite ca au inselat cel putin 15 persoane de la care au cumparat diferite bunuri…

- Pentru cei care au auzit pentru prima data termenul SEO, definiția oficiala ar putea sa nu ii ajute prea mult: „SEO este procesul care influențeaza vizibilitatea unui site web in cadrul rezultatelor cautarii in lista facuta de motorul de cautare – se refera la traficul organic, natural, neplatit”.…

- Catalin Parvu, cercetator la Institutul National de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli“ din Bucuresti, a efectuat mai multe simulari numerice pentru imbunatatirea aripilor la aeronave, astfel incat sa fie protejate in cazul in care acestea ar fi lovite in zbor de stoluri de pasari, asa cum se intampla…

- Potrivit Politiei Prahova, perchezitia domiciliara a fost facuta joi, de politistii prahoveni in municipiul Bucuresti. „La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Joi, 15 februarie , Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei l-a primit pe Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la București. In cadrul dialogului, Tariceanu a apreciat stadiul relatiilor romano-palestiniene, dialogul politic consecvent și dinamic din ultimii ani reprezentand o dovada…

- El incearca sa convinga alti antreprenori sa investeasca in business. Morosanu spune ca investitia initiala este de circa 25 de euro pe metrul patrat, iar spatiul necesar este de minimum 1000 mp, adica o investitie initiala de 25.000 de euro. Nu exista alte costuri precum redeventa lunara, contributie…

- Primaria Sectorului 3 ofera, tot in premiera pentru București, persoanelor care au dobandit cetațenia romana și nu au avut niciodata domiciliul in Romania, posibilitatea programarii on-line pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila. De asemenea, persoanele…

- UPDATE 22,00 La ora 21,45 a fost reluata circulatia feroviara. UPDATE 15,30 Comunicat CFR Calatori: „Trenurile de noapte care circula pe magistrala 900 Bucuresti – Craiova – Filiasi – Dorbeta Turnu Severin – Timisoara Nord vor fi rerutare prin Filiasi- Targu Jiu – Simeria – Lugoj – Timisoara, iar la…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor este in curs de elaborare un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice, se arata intr-un comunicat transmis joi de institutie. „Se…

- Compania Naționala Aeroporturi București anunța ca licitația pentru asigurarea curațeniei in Aeroportul Henri Coanda a fost organizata la inceputul saptamanii. Cu toate acestea, lucrurile par sa fi ajuns intr-un impas iar in perioada urmatoare, potrivit C.N.A.B., serviciile vor fi asigurate de proprii…

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvara va avea loc duminica, 28 ianuarie a.c. la Catedrala greco-catolica din Bucuresti. Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica "Sfantul Vasile cel Mare" din Bucuresti din str. Polona nr. 50. Cei care…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, a luat toate masurile, conform competentelor legale ce ii revin, astfel incat, cladirea monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei (fostul hotel “ Concordia”), aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid. …

- THE VR CINEMA, unul dintre primele cinematografe de realitate virtuala din lume și primul din Romania, va gazdui pe 25 februarie o dezbatere despre filosofia tehnologiei și imaginație, pornind de la serialul Black Mirror. Acest eveniment se inscrie in seria de inițiative La nuit des idees. Cu tematica…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Comunicat de presa - IPJ IlfovColiziune intre doua autovehicule La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, o tanara, de 22 de ani, din (...) Focsani, a condus un autoturism pe D.N.C.B., sensul de mers, dinspre Otopeni catre Tunari, iar in apropierea kilometrului 4,…

- Majorarea costurilor de achiziție a gazelor a determinat o creștere medie de aproximativ 5,6% a prețului final al gazelor pentru populație Ca urmare a creșterii costului de achiziție a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia…

- Schimbari majore pentru PFA au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Persoanele fizice autorizate (PFA), alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obtin venituri din activitati independente, vor achita, incepand cu veniturile din ianuarie 2018, contributii la pensii (CAS) si sanatate (CASS)…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, s-a adresat printr-o interpelare parlamentara ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, careia i-a solicitat sa rezolve criza centrelor de zi pentru varstnici din judetele Moldovei, se arata…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Mai mulți muncitori din Iași au ajuns la spital dupa ce au taiat o vaca turbata. Medicii spun insa ca aceștia au ajuns la spital mult prea tarziu și ca vaccinul ar putea sa nu mai aiba efect. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat joi jurnalistilor…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la data de 24 decembrie a.c., a plecat de la domiciliul matusii sale din Bucuresti si nu a mai revenit pana in prezent. Minora disparuta se numeste IVAN CLAUDIA-ANDREEA, este in varsta de 17 ani si are urmatoarele semnalmente:…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan si Siria. Calauzele…

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…

- Hackeri prinsi, cu ajutorul politistilor clujeni. Investigatie FBI, Europol si National Crime Agency Un numar de 7 percheziții au fost efectuate la locuințele unor persoane banuite de lansarea și coordonarea unor campanii de raspandire a aplicației malițioase de tip ransomware CTB Locker. Acestea…

- Proiectul de hotarare potrivit caruia in Bucuresti isi vor putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, iar nerespectarea […]