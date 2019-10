Ambasada SUA: Începe înscrierea în programul 'Loteria vizelor DV-2021' Cererile de inregistrare in programul ''Loteria vizelor DV-2021" pot fi transmise incepand de miercuri, anunta Ambasada SUA la Bucuresti.



Potrivit unui comunicat al Ambasadei, cererile vor putea fi transmise incepand de miercuri, 2 octombrie, orele 19,00 (ora Romaniei) si pana marti, 5 noiembrie, orele 19,00 (ora Romaniei) si sunt acceptate "numai electronic prin www.dvlottery.state.gov", fara a se percepe vreo taxa de participare.



"Va atragem atentia asupra unei noi cerinte pentru programul DV-2021, de a include numarul pasaportului solicitantului principal, tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Transmiteti cererile de inregistrare pentru programul DV-2021 incepand de miercuri, 2 octombrie 2019, orele 19:00 (ora Romaniei) si pana marti, 5 noiembrie 2019, orele 19:00 (ora Romaniei)", anunta Ambasada SUA la Bucuresti, care precizeazi ca nu este perceputa nicio taxa in acest program. Inregistrarile…

- Cei care doresc sa emigreze in Statele Unite pot aplica la Loteria Vizelor, anunta Ambasada Statelor Unite. Cererile de inregistrare pentru programul 2021 pot fi trimise incepand de miercuri, 2 octombrie orele 19.00 și pana marți, 5 noiembrie orele 19:00 (ora Romaniei). Programul cuprinde cerințe noi.…

- Cererile de inregistrare in programul ''Loteria vizelor DV-2021" pot fi transmise incepand de miercuri, anunta Ambasada SUA la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Ambasadei, cererile vor putea fi transmise incepand de miercuri, 2 octombrie, orele 19,00 (ora Romaniei) si pana marti, 5 noiembrie,…

- Cererile de inregistrare in programul ''Loteria vizelor DV-2021" pot fi transmise incepand de miercuri, anunta Ambasada SUA la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Ambasadei, cererile vor putea fi transmise incepand de miercuri, 2 octombrie, orele 19,00 (ora Romaniei) si pana…

- Potrivit unui comunicat al Ambasadei, cererile vor putea fi transmise incepand de miercuri, 2 octombrie, orele 19,00 (ora Romaniei) si pana marti, 5 noiembrie, orele 19,00 (ora Romaniei) si sunt acceptate "numai electronic prin www.dvlottery.state.gov", fara a se percepe vreo taxa de participare.…

- Liceenii salajeni, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an, informeaza Romania24.ro. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti, programul…

- Liceenii romani, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti AGERPRES, programul de schimb de experienta…

- Cea de-a 11-a editie a Bucharest International Air Show (BIAS 2019) are loc, sambata, in Bucuresti, organizatorii anuntand ca anul acesta mitingul aviatic va fi unul diferit, prin faptul ca se va desfasura pe parcursul a 12 ore, fara pauze.