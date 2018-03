Ambasada SUA în Turcia, închisă luni din cauza unei "alerte de securitate" Ambasada Statelor Unite in Turcia, tinta unui atentat sinucigas in 2013, a anuntat duminica seara ca va fi inchisa pentru public luni din cauza unei "alerte de securitate", transmite AFP. Ambasada la Ankara "va fi inchisa publicului luni, 5 martie 2018, din cauza unei alerte de securitate", a informat reprezentanta americana pe site-ul sau, precizand ca va anunta redeschiderea dupa ce isi va relua activitatile. Aceasta a fost tinta unui atentat sinucigas in 2013, revendicat de o grupare de extrema stanga. Un paznic turc a fost ucis in acel incident. Cei doi aliati din randul NATO intretin relatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in Turcia, tinta unui atentat sinucigas in 2013, a anuntat duminica seara ca va fi inchisa pentru public luni din cauza unei "alerte de securitate", scrie Agerpres. Aceasta a fost tinta unui atentat sinucigas in 2013, revendicat de o grupare de extrema stanga. Un paznic turc…

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei va fi inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Valentina Petrenko are 62 de ani și este o senatoare din Rusia. Aceasta iese mereu in evidența din cauza parului. Getty ”Coafura senatoarei Valentina Petrenko este și mai spectaculoasa din spate” - Kevin Rothrock, este unul dintre comentariile care au aparut pe Twitter.…

- Tribunalul Municipal Praga l-a eliberat marti pe liderul kurd sirian Saleh Muslim, care continua sa faca obiectul unei cereri de extradare turce, iar Ankara a denuntat imediat aceasta decizie a justitiei cehe, scrie AFP. ”Judecatorul a decis sa-l elibereze pe domnul Saleh Muslim. Totodata, domnul…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Turcia a salutat duminica apelul Consiliului de Securitate al ONU pentru un armistitiu umanitar in Siria, subliniind insa ca operatiunile sale militare impotriva gruparilor pe care le califica drept teroriste vor continua, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. 'Salutam rezolutia adoptata de Consiliul…

- Turcia considera o "tinta legitima" orice grup care ar ajuta Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), o militie kurda pe care Ankara vrea sa o scoata din enclava siriana Afrin (nord-vest), a declarat miercuri presedintia turca, informeaza AFP. Avertizarea intervine la o zi dupa o incursiune in Afrin…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- O strada de langa Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ankara a fost redenumita oficial luni dupa numele ofensivei militare turce in nordul Siriei impotriva militiei kurde Unitatile pentru apararea poporului (YPG), sprijinite de SUA in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic, informeaza…

- Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au negat toti orice implicare in puciul esuat din 15 iulie 2016. Alti trei coacuzati au fost de asemenea condamnati la inchisoare pe viata pentru tentativa de abolire a constitutiei si rasturnare a guvernului. Luna…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori la Amman - Iordania, Ankara - Turcia, Beirut - Liban, Cairo - Egipt si Kuweit - Kuweit in perioada 11-16 februarie, anunta Departamentul de Stat al SUA, potrivit news.ro.

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- O explozie de proportii s-a produs intr-o cladire a serviciului fiscal din capitala Ankara, Turcia. Cel putin trei oameni au fost raniti in urma deflagratiei. Martorii sustin ca s-au speriat intrucat bubuitura a fost extrem de puternica.

- Turcia pune in aplicare planuri pentru a veni in ajutorul civililor care ar putea sosi la frontiera sa in nordul Siriei, ca urmare a ofensivei turce in enclava kurda siriana Afrin, relateaza miercuri AFP. Armata turca a inceput pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva militiei kurde siriene…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Manifestatia, la care participau peste 14.000 de persoane, a fost oprita si dispersata dupa ce 'mai multi participanti au aratat drapele cu efigia' liderului istoric al PKK, Abdullah Ocalan, drapele si alte simboluri ale organizatiei, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru AFP.Doua…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Unsprezece persoane au murit si alte 44 au fost ranite, noaptea trecuta, dupa ce un autocar s-a izbit de copacii de pe marginea soselei, la trei kilometri de orasul Eskisehir, relateaza presa din Turcia, citata de News.ro. Potrivit agentiei Anadolu, autocarul, care apartine companiei Kartallar Gezi,…

- Turcia va respinge orice varianta în afara integrarii depline în UE, a spus, vineri, ministrul turc al Afacerilor Externe, Omer Celik. El avertizeaza ca autoritațile de la Ankara ar putea renunța la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigranților.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Statiunea Ranca, din judetul Gorj, este izolata, dupa ce circulatia pe Transalpina, ruta catre orasul Novaci, a fost inchisa, aseara, de catre drumari din cauza viscolului puternic si al lipsei vizibilitatii.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- FC Voluntari și-a schimbat cantonamentul din cauza vremii nefavorabile din Italia. Stagiul programat inițial la Bari, in Italia, a fost anulat, echipa fiind mutata in localitatea Side din Antalya. Condițiile meteo nefavorabile perturbau programul de pregatire al formației antrenate de Claudiu Niculescu.…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate.

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt, scrie agerpres.ro. Responsabili…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a apreciat luni "inacceptabil" si "ilegal" ca deputata kurda Leyla Zana, laureata in 1995 a Premiului Saharov al PE, a fost demisa recent din functia de membru al legislativului de la Ankara, relateaza AFP. "Este inacceptabil ca un reprezentant…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Ministerul turc de externe i-a convocat pe ambasadorii Rusiei și Iranului pentru a exprima ingrijorarea Turciei cu privire la continuarea operațiunilor militare ale armatei siriene in provincia Idlib, controlata de opoziție, scrie Hurriyet Daily News. Potrivit unor surse diplomatice, Ministerul de Externe…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar, relateaza Reuters. Citește și: ALERTA…

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Misiunile consulare americane in Turcia vor reincepe sa elibereze vize, in urma unei suspendari temporare provocate de arestarea unui angajat consular, a anuntat joi Ambasada americana la Ankara, scrie AFP, conform news.ro.Turcia a ”dat asigurari la nivel inalt” Statelor Unite in acest sens,…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta. Cauza va fi analizata de…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP."Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- Turcia va cauta o soluție diplomatica, va merge la Curtea Internaționala sau va merge la razboi pentru a lua inapoi unele insule din Marea Egee, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe, care s-a adresat parlamentului turc,

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Autoritatile din SUA sunt in alerta dupa ce o explozie a avut loc langa o statie de autobuz din New York. Deflagratia s-a petrecut in apropiere de Times Sqaure. Jurnalistii american nu exclud varianta unui atentat sinucigas. A

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…