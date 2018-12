Stiri pe aceeasi tema

- Situație periculoasa in vecinatatea Romaniei. Rusia a deschis focul și a sechestrat trei nave ucrainene in Marea Neagra. Romania, reactie oficiala dupa ce Rusia a atacat trei nave ucrainene ”Suntem profund preocupati de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea si violarea dreptului international…

- Vucic si premierul sarb Ana Brnabic s-au intalnit cu ambasadorul rus dupa ce trupele ROSU au arestat trei barbati sarbi in nordul orasului Kosovska Mitrovica. In situatia actuala, Serbia va continua sa actioneze intr-o maniera serioasa si responsabila, dar nu mai poate avea incredere in KFOR…

- Cu sprijin financiar de la Uniunea Europeana, autoritațile romane și sarbe vor avea la dispoziție 14 milioane de euro pentru a face din nou canalul Bega navigabil. Ecluza de la Sanmihaiu Roman este principalul punct vizat de proiectul „Repararea infrastructurii de navigație a Canalului Bega”, lansat…

- Serbia va ramane neutra din punct de vedere militar, dar va avea in vedere continuarea bunei cooperari cu NATO, a declarat presedintele sarb, Aleksandar Vucic, luni, la inceperea exercitiului civil pentru situatii de urgenta ''Srbija 2018'', in prezenta secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Victoria Marinova, directoarea si prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisa cu brutalitatea in noaptea de sambata spre duminica, fiind al treilea jurnalist asasinat in Uniunea Europeana in mai putin de un an, informeaza Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).…

- Companiile Facebook si Twitter vor fi sanctionate daca nu se vor conforma cu legislatia europeana privind protectia consumatorului pana la sfarsitul acestui an, a avertizat joi Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'UE si NATO reprezinta drumul sigur, pentru noi nu exista alternativa', le-a spus premierul macedonean, Zoran Zaev, participantilor, care s-au oprit in fata reprezentantei UE din Macedonia. El i-a indemnat pe oameni sa voteze in favoarea unei decizii 'istorice' pe 30 septembrie. Parlamentul macedonean…