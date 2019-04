Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Romania reactioneaza la incidentul petrecut in cimitirul evreiesc din Husi, unde mai multe monumente funerare au fost vandalizate. Ambasada transmite, prin intermediul paginii de Facebook, solicitarea de tragere la raspundere a celor vinovati."Ambasada SUA in Romania condamna…

- UPDATE ora 17:00 – Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania condamna fara echivoc recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Husi si solicita aducerea in fata justitiei a celor responsabili de acest atac, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. ‘Distrugerea a zeci de morminte evreiesti…

- Polițiștii din cadrul IPJ Vaslui au deschis o ancheta și fac cercetari cu privire la mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Huși care au fost distruse, informeaza Realitatea de Vaslui.

- Aurel Vainer, președintele Federației Comunitaților Evreiești din Romania, reactioneaza dur la vandalizarea cimitirului evreiesc din Husi. Acesta denunta un eveniment cu profund caracter antisemit, care afecteaza imaginea Romaniei in lume. Vainer solicita autoritatile sa-i identifice pe cei vinovati."In…

- Cimitirul evreiesc de la Husi, judetul Vaslui, a fost profanat! Mai multe morminte au fost gasite cu pietrele funarare doborate la pamant, intre acestea si mormantul lui Iosub Leibovici, cel care a fost, ani la rand, presedintele Comunitatii Evreilor din Husi. Politia a inceput o ancheta in acest…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, si-a exprimat indignarea fata de vandalizarea si distrugerea a peste 70 de monumente funerare din Cimitirul evreiesc din Husi. "In numele conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, presedintele…

