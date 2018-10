Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Printul Harry au anuntat vestea lor cea mare in prima zi a turneului lor regal. Primul copil al cuplului este asteptat sa se nasca in primavara anului viitor. Cel mai probabil, ducesa de Sussex (37 de ani) este deja gravida in trei luni. Cei dragi au reusit sa ii felicite personal pe…

- Ambasada SUA in Australia a trimis din greșeala un e-mail cu o invitație la o petrecere in pijama catre Departamentul de stat al SUA. E-mailul conținea o fotografie amuzanta cu o pisica imbracata...

- Aceasta decizie poate dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. La inceputul lunii septembrie, Comisia Europeana a cautat sa obtina aprobarea celor 28 de state membre pentru a deschide negocierile cu Washingtonul, sustin…

- Digital Rush și AnonimTM au organizat primul party „indoor“ din acest sezon la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul desfașurat la D’arc reușind sa atraga un public entuziast care a savurat pe deplin sound-urile promovate de invitații petrecerii. Dupa incalzirea realizata de Dudu și MC Tina, au intrat…

- Intrebat, duminica, la nunta nepotului Regelui Mihai, daca a pregatit vreun moment special pentru invitatii din strainatate, Vlad Oprea a raspuns ca a participat, sambata seara, la o receptie pe care a oferit-o principele, la care au participat invitatii din strainatate. "Am cunoscut oameni din Marea…

- Printre invitații cei mai de seama s-au numarat premierul Viorica Dancila și ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu. Invitații i-au adus Irinei cadouri peste cadouri, dar și buchete de flori care mai de care mai frumoase.

- Festivalul de Film Central European Timișoara (CEFFTM2018) se va deschide miercuri, 29 august, cu un CineConcert al trupei Implant pentru Refuz! Se va desfașura, pentru public, o adevarata unire de forțe creative sonore și de imagini din filme romanești de razboi din Arhiva Naționala de Filme,…

- A fost petrecere in casa familiei Ionescu, care au sarbatorit-o pe Ilinca la un prim garden party. Ana Maria Stancu si Tudor Ionescu s-au straduit sa-i ofere micutei lor, Ilinca, o prima aniversare de neuitat. Asa se face ca printesa familiei a avut parte de primul ei garden party, cu baloane albe si…