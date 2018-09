Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Judeteana ''Alexandru Odobescu'' din Calarasi va invita sa participati la un eveniment cultural educativ, destinat copiilor intre 1 si 101 ani, organizat in cadrul Programului de Vara Bibliovacanta 2018 – Editia a II-a , prilejuit de aparitia cartii insotite de CD ”Mihaela in vacanta” , a…

- Tinerii cu varste intre 18 și 25 de ani pot sa aplice pentru programul „Delegat de Tineret la Națiunile Unite”. Programul a fost lansat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și urmarește implicarea directa a tinerilor in dezvoltarea politicilor internationale pentru tineret, precum și…

- „€Daca sunteți trainer certificat și cu experiența, INA- Institutul Național de Administrație are nevoie de dumneavoastra pentru organizarea și desfașurarea Programului de formare specializata pentru inalți funcționari publici, anul 2018. Candidaturile se depun online, la adresa http://ina.gov.ro/recrutareIFP/,…

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Acordului de infiintare a Bancii Asiatice de Investitii in Infrastructura, incheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 si a Rezolutiei nr. 40 privind admiterea Romaniei ca membru al Bancii Asiatice pentru Investitii in Infrastructura,…

- Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului national multianual de microindustrializare a fost publicata in Monitorul Oficial la finele saptamanii trecute. Programul…

- Pana la data de 6 iulie 2018, firmele aflate in implementarea planurilor de afaceri au depus pentru decont 3.819 dosare, la nivel national. Dintre acestea: 1497 se afla in verificari, 220 in certificari, 2102 deconturi sunt platite. Informatiile au fost transmise, vineri, de Ministerul pentru…

- Mai puțin de un sfert dintre cele 8.444 de firme caștigatoare in programul Start-Up Nation 2017 și-au primit fondurile nerambusrabile pana acum, la un an de la inscrierea in linia de finanțare.