Ambasada Statelor Unite in Turcia va fi inchisa luni din cauza unei alerte de securitate

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei va fi inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasada Statelor Unite in Turcia, tinta unui atentat sinucigas in 2013, a anuntat duminica seara ca va fi inchisa pentru public luni din cauza unei "alerte de securitate", transmite AFP. Ambasada la Ankara "va fi inchisa publicului luni, 5 martie 2018, din cauza unei alerte de securitate", a informat…

- Valentina Petrenko are 62 de ani și este o senatoare din Rusia. Aceasta iese mereu in evidența din cauza parului. Getty ”Coafura senatoarei Valentina Petrenko este și mai spectaculoasa din spate” - Kevin Rothrock, este unul dintre comentariile care au aparut pe Twitter.…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite in urma unui atentat sinucigas cu bomba comis vineri in capitala afgana Kabul, au informat oficiali ai Guvernului, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- Drumul acoperit de polei si zapada a facut primele victime. Miercuri dimineata, pe DN 2B, intre Hanul lui Tinta si Popasul Merei, a avut loc un accident de circulatie. Din cauza carosabilului acoperit cu polei si zapada, soferul unui Range Rover a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Cei patru…

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, pe Autostrada A4 si pe DN 41 si DN 3 a fost inchisa luni seara din cauza viscolului puternic. Raman inchise si DN 41, DN 65A, DN 65E, DN 51 si DN 5A. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), tronsonul Cernavoda –…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP. "Astazi va avea loc un vot…

- O alerta de securitate a fost instituita, in noaptea de miercuri spre joi, la ambasada Statelor Unite ale Americii din capitala muntenegreana, Podgorica, conform www.nytimes.com. Un individ a lansat un dispozitiv exploziv inspre cladire, inainte de a se arunca in ...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Berlinul odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu acordat dpa la Conferința de Securitate de la Munchen. “Odata ce noul guvern german va fi format, va exista bineinteles o vizita…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii va fi inchisa luni, cand este sarbatorita Ziua Presedintilor, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice la Bucuresti transmis AGERPRES. Toate serviciile ambasadei isi vor relua activitatea marti, arata sursa citata. Pana la mijlocul anilor 39;70, ziua de 22…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen. "Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Peste 42.000 de pasageri care au calatorit din Romania au fost afectati de intarzieri, anulari si supraincarcari ale curselor, in 2017. Din acest motiv, calatorii ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de circa 12 milioane de euro. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri si…

- Salvamont Poiana Brașov a anunțat ca in perioada 12 si 13 februarie se desfașoara pe partia Subteleferic concursul „Cupa Teleferic”. In aceste condiții traficul schiorilor pe aceasta partie va fi restricționat parțial sau total, iar culoarul de concurs va fi delimitat cu plase de protecție.…

- Luni, 12 februarie 2017, agentia fiscala din str. Badea Cartan nr. 3 va fi inchisa pentru operatiunile specifice, exceptand eliberarea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscala. Potrivit SPIT Constanta, masura vine ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica de catre Enel…

- Peste 1.200 de agenti de securitate au fost afectati de o epidemie si constransi sa se retraga de la Jocurile Olimpice 2018, au anuntat marti organizatorii competitiei de la PyeongChang, care va debuta oficial vineri, cu ceremonia de deschidere, informeaza AFP. Dintre cele 1.200 de persoane, 41 au acuzat…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Turcia pune in aplicare planuri pentru a veni in ajutorul civililor care ar putea sosi la frontiera sa in nordul Siriei, ca urmare a ofensivei turce in enclava kurda siriana Afrin, relateaza miercuri AFP. Armata turca a inceput pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva militiei kurde siriene…

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune,...

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Statiunea Ranca, din judetul Gorj, este izolata, dupa ce circulatia pe Transalpina, ruta catre orasul Novaci, a fost inchisa, aseara, de catre drumari din cauza viscolului puternic si al lipsei vizibilitatii.

- Apple, Intel și Advanced Micro Devices (AMD) au fost date in judecata in Israel din cauza celor doua vulnerabilitați majore din procesoarele lor descoperite de curand, respectiv Meltdown și Spectre, care permit hackerilor sa fure informații vitale din dispozitive, scrie Cult of Mac.

- FC Voluntari și-a schimbat cantonamentul din cauza vremii nefavorabile din Italia. Stagiul programat inițial la Bari, in Italia, a fost anulat, echipa fiind mutata in localitatea Side din Antalya. Condițiile meteo nefavorabile perturbau programul de pregatire al formației antrenate de Claudiu Niculescu.…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt, scrie agerpres.ro. Responsabili…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti va fi inchisa astazi, cand se sarbatoreste Martin Luther King Jr. Day. Toate serviciile ambasadei isi vor relua activitatea marti, noteaza Agerpres. Martin Luther King Jr. este celebrat in a treia zi de ...

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse...

- Ministerul turc de externe i-a convocat pe ambasadorii Rusiei și Iranului pentru a exprima ingrijorarea Turciei cu privire la continuarea operațiunilor militare ale armatei siriene in provincia Idlib, controlata de opoziție, scrie Hurriyet Daily News. Potrivit unor surse diplomatice, Ministerul de Externe…

- Alerta mai putin obisnuita pe o autostrada din California, Statele Unite, dupa ce in jur de 20 de pui de gaina au fost observati pe sensul de mers spre Los Angeles.Pasarile au ajuns pe sosea dupa ce o cusca plina cu pui a cazut dintr-un camion.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar, relateaza Reuters. Citește și: ALERTA…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi...

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba, la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul, informeaza site-ul postului BBC.

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta. Cauza va fi analizata de…

- Turcia va cauta o soluție diplomatica, va merge la Curtea Internaționala sau va merge la razboi pentru a lua inapoi unele insule din Marea Egee, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe, care s-a adresat parlamentului turc,

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni într-un atentat sinucigaș produs într-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat în…

- Doi civili și un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigaș produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadiștilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat în aer…

- Autoritatile din SUA sunt in alerta dupa ce o explozie a avut loc langa o statie de autobuz din New York. Deflagratia s-a petrecut in apropiere de Times Sqaure. Jurnalistii american nu exclud varianta unui atentat sinucigas. A

- Curtea Constituționala a declarat drept neconstituționala verificarea judecatorilor de catre Serviciul de Informații și Securitate, fapt care ii ofera caștig de cauza judecatoarei demise de la Curtea de Apel, Domnica Manole. Hotararea CC este definitiva și nu poate fi supusa nici unei cai de atac.